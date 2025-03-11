Силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили в Раменском округе шесть БПЛА, летевших на Москву
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Раменском городском округе отразили атаку шести дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.
На местах работают экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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