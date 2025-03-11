https://ria.ru/20250311/pvo-2004214349.html

Силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, летевших на Москву

В Раменском городском округе отразили атаку шести дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:42:00+03:00

2025-03-11T04:42:00+03:00

2025-03-11T05:04:00+03:00

безопасность

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Раменском городском округе отразили атаку шести дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.На местах работают экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей собянин, москва