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Трамп надеется на согласие Путина прекратить огонь на Украине - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 11.03.2025 (обновлено: 22:28 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/putin-2004420881.html
Трамп надеется на согласие Путина прекратить огонь на Украине
Трамп надеется на согласие Путина прекратить огонь на Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп надеется на согласие Путина прекратить огонь на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:15:00+03:00
2025-03-11T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни."Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки", – сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.По его словам, американские делегаты планируют переговоры с российской стороной "сегодня или завтра", чтобы обсудить условия возможного перемирия."Мы хотим завершить эту ужасную войну, где каждую неделю гибнут тысячи солдат. Если удастся добиться прекращения огня, это будет огромный шаг вперед", – подчеркнул он.При этом Трамп отметил, что если Москва откажется от предложенного перемирия, боевые действия продолжатся."Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни", – заключил он.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004421198.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп надеется на согласие Путина прекратить огонь на Украине

Трамп рассчитывает на согласие Путина прекратить боевые действия на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни.
"Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки", – сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США
Вчера, 22:19
По его словам, американские делегаты планируют переговоры с российской стороной "сегодня или завтра", чтобы обсудить условия возможного перемирия.
"Мы хотим завершить эту ужасную войну, где каждую неделю гибнут тысячи солдат. Если удастся добиться прекращения огня, это будет огромный шаг вперед", – подчеркнул он.
При этом Трамп отметил, что если Москва откажется от предложенного перемирия, боевые действия продолжатся.
"Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни", – заключил он.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Украина разделяет видение Трампа в вопросе мира, заявил Уолтц
Вчера, 21:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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