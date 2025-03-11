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Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков
Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков
Президент России Владимир Путин знал о деталях операции ВС РФ в Курской области по проникновению в тыл противника ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:34:00+03:00
2025-03-11T19:34:00+03:00
2025-03-11T19:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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суджа
дмитрий песков
владимир путин
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воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знал о деталях операции ВС РФ в Курской области по проникновению в тыл противника ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ему еще до начала этой операции", - сказал Песков в интервью "Известиям". Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. В операции под Суджей участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков
Песков: Путин знал о деталях операции бойцов в районе Суджи до ее начала