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Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/putin-2004401249.html
Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков
Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков
Президент России Владимир Путин знал о деталях операции ВС РФ в Курской области по проникновению в тыл противника ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:34:00+03:00
2025-03-11T19:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знал о деталях операции ВС РФ в Курской области по проникновению в тыл противника ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ему еще до начала этой операции", - сказал Песков в интервью "Известиям". Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. В операции под Суджей участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.
https://ria.ru/20250311/svo-2004273736.html
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россия, курская область, суджа, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков

Песков: Путин знал о деталях операции бойцов в районе Суджи до ее начала

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знал о деталях операции ВС РФ в Курской области по проникновению в тыл противника ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ему еще до начала этой операции", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. В операции под Суджей участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области
Вчера, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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