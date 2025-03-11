https://ria.ru/20250311/putin-2004401249.html

Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков

Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025

Путин знал о деталях операции в Курской области до ее начала, заявил Песков

Президент России Владимир Путин знал о деталях операции ВС РФ в Курской области по проникновению в тыл противника ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:34:00+03:00

2025-03-11T19:34:00+03:00

2025-03-11T19:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знал о деталях операции ВС РФ в Курской области по проникновению в тыл противника ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ему еще до начала этой операции", - сказал Песков в интервью "Известиям". Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. В операции под Суджей участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.

https://ria.ru/20250311/svo-2004273736.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф