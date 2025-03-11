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Путин общается с бойцами СВО почти каждый день - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 11.03.2025 (обновлено: 19:22 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/putin-2004397003.html
Путин общается с бойцами СВО почти каждый день
Путин общается с бойцами СВО почти каждый день - РИА Новости, 11.03.2025
Путин общается с бойцами СВО почти каждый день
Президент России Владимир Путин фактически ежедневно общается с российскими бойцами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:11:00+03:00
2025-03-11T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
россия
безопасность
суджа
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин фактически ежедневно общается с российскими бойцами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью изданию "Известия" Песков сообщил, что Путину докладывали обо всех деталях операции бойцов ВС РФ, которые пробрались в тыл к ВСУ, до ее начала."Он с ними (бойцами - ред.) общается часто, фактически ежедневно", — сказал Песков.Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат".Масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.
https://ria.ru/20250311/putin-2004274823.html
россия
суджа
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дмитрий песков, владимир путин, россия, безопасность, суджа, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Путин общается с бойцами СВО почти каждый день

Песков заявил, что Путин общается с бойцами на СВО фактически ежедневно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин фактически ежедневно общается с российскими бойцами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью изданию "Известия" Песков сообщил, что Путину докладывали обо всех деталях операции бойцов ВС РФ, которые пробрались в тыл к ВСУ, до ее начала.
«
"Он с ними (бойцами - ред.) общается часто, фактически ежедневно", — сказал Песков.
Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат".
Масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияБезопасностьСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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