https://ria.ru/20250311/putin-2004397003.html
Путин общается с бойцами СВО почти каждый день
Путин общается с бойцами СВО почти каждый день - РИА Новости, 11.03.2025
Путин общается с бойцами СВО почти каждый день
Президент России Владимир Путин фактически ежедневно общается с российскими бойцами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:11:00+03:00
2025-03-11T19:11:00+03:00
2025-03-11T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
россия
безопасность
суджа
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин фактически ежедневно общается с российскими бойцами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью изданию "Известия" Песков сообщил, что Путину докладывали обо всех деталях операции бойцов ВС РФ, которые пробрались в тыл к ВСУ, до ее начала."Он с ними (бойцами - ред.) общается часто, фактически ежедневно", — сказал Песков.Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат".Масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.
https://ria.ru/20250311/putin-2004274823.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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дмитрий песков, владимир путин, россия, безопасность, суджа, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Путин общается с бойцами СВО почти каждый день
Песков заявил, что Путин общается с бойцами на СВО фактически ежедневно