https://ria.ru/20250311/putin-2004397003.html

Путин общается с бойцами СВО почти каждый день

Путин общается с бойцами СВО почти каждый день - РИА Новости, 11.03.2025

Путин общается с бойцами СВО почти каждый день

Президент России Владимир Путин фактически ежедневно общается с российскими бойцами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:11:00+03:00

2025-03-11T19:11:00+03:00

2025-03-11T19:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

россия

безопасность

суджа

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин фактически ежедневно общается с российскими бойцами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью изданию "Известия" Песков сообщил, что Путину докладывали обо всех деталях операции бойцов ВС РФ, которые пробрались в тыл к ВСУ, до ее начала."Он с ними (бойцами - ред.) общается часто, фактически ежедневно", — сказал Песков.Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат".Масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.

https://ria.ru/20250311/putin-2004274823.html

россия

суджа

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, владимир путин, россия, безопасность, суджа, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии