https://ria.ru/20250311/putin-2004396125.html

Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области

Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025

Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области

Президенту России Владимиру Путину доложено о деталях операции российских бойцов в Курской области, пробравшихся в тыл к ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:07:00+03:00

2025-03-11T19:07:00+03:00

2025-03-11T19:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004277319_533:250:1147:595_1920x0_80_0_0_1567d3bdb71d560d1a705527060d23e0.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о деталях операции российских бойцов в Курской области, пробравшихся в тыл к ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции", - сказал Песков в интервью "Известиям".Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.

https://ria.ru/20250311/svo-2004273736.html

курская область

россия

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, суджа, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф