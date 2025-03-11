https://ria.ru/20250311/putin-2004396125.html
Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области
Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области
Президенту России Владимиру Путину доложено о деталях операции российских бойцов в Курской области, пробравшихся в тыл к ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:07:00+03:00
2025-03-11T19:07:00+03:00
2025-03-11T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004277319_533:250:1147:595_1920x0_80_0_0_1567d3bdb71d560d1a705527060d23e0.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о деталях операции российских бойцов в Курской области, пробравшихся в тыл к ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции", - сказал Песков в интервью "Известиям".Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.
https://ria.ru/20250311/svo-2004273736.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004277319_497:167:1128:640_1920x0_80_0_0_214fac1003118f5c2cacde756d12eea7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, суджа, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области
Путину доложили об операции бойцов в районе Суджи, пробравшихся в тыл к ВСУ