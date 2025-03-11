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Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 11.03.2025 (обновлено: 19:23 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/putin-2004396125.html
Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области
Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области
Президенту России Владимиру Путину доложено о деталях операции российских бойцов в Курской области, пробравшихся в тыл к ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:07:00+03:00
2025-03-11T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о деталях операции российских бойцов в Курской области, пробравшихся в тыл к ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции", - сказал Песков в интервью "Известиям".Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.
https://ria.ru/20250311/svo-2004273736.html
курская область
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курская область, россия, суджа, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Путину доложили о деталях операции с выходом в тыл в Курской области

Путину доложили об операции бойцов в районе Суджи, пробравшихся в тыл к ВСУ

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о деталях операции российских бойцов в Курской области, пробравшихся в тыл к ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области
Вчера, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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