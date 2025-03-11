https://ria.ru/20250311/putin-2004390811.html

Путин поздравил 26-й полк химзащиты с присвоением звания "гвардейский"

Путин поздравил 26-й полк химзащиты с присвоением звания "гвардейский" - РИА Новости, 11.03.2025

Путин поздравил 26-й полк химзащиты с присвоением звания "гвардейский"

Президент России Владимир Путин поздравил 26-й полк радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:36:00+03:00

2025-03-11T18:36:00+03:00

2025-03-11T18:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 26-й полк радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив умелые и решительные действия военнослужащих полка в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В понедельник сообщалось, что Путин за стойкость и мужество присвоил 26-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский". "Поздравляю вас с присвоением 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении. Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Путин также пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов.

https://ria.ru/20241026/putin-1980231453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин