Путин поздравил 26-й полк химзащиты с присвоением звания "гвардейский"
Путин отметил умелые и решительные действия 26-го гвардейского полка РХБЗ на СВО
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 26-й полк радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив умелые и решительные действия военнослужащих полка в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В понедельник сообщалось, что Путин за стойкость и мужество присвоил 26-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский".
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"Поздравляю вас с присвоением 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.
Путин также пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов.
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