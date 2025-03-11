https://ria.ru/20250311/putin-2004334349.html
Путин заявил об оттоке населения в Архангельской области
Путин заявил об оттоке населения в Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025
Путин заявил об оттоке населения в Архангельской области
Отток населения в Архангельской области продолжается, нужно поднимать уровень доходов населения и сделать все, чтобы людям жилось комфортно в регионе, заявил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:06:00+03:00
2025-03-11T15:06:00+03:00
2025-03-11T15:06:00+03:00
архангельская область
россия
владимир путин
александр цыбульский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отток населения в Архангельской области продолжается, нужно поднимать уровень доходов населения и сделать все, чтобы людям жилось комфортно в регионе, заявил президент России Владимир Путин. "Отток населения продолжается, к сожалению. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северная область, это древние русские земли, нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно, уровень доходов нужно поднимать", - сказал Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Президент указал на то, что уровень занятости в регионе вырос в два раза. "Это очень хороший показатель и предпосылка к тому, что и уровень доходов будет подниматься постепенно", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250311/putin-2004299209.html
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архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский
Архангельская область, Россия, Владимир Путин, Александр Цыбульский
Путин заявил об оттоке населения в Архангельской области
Путин призвал поднимать уровень доходов населения в Архангельской области