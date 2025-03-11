https://ria.ru/20250311/putin-2004334349.html

Путин заявил об оттоке населения в Архангельской области

Путин заявил об оттоке населения в Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025

Путин заявил об оттоке населения в Архангельской области

Отток населения в Архангельской области продолжается, нужно поднимать уровень доходов населения и сделать все, чтобы людям жилось комфортно в регионе, заявил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:06:00+03:00

2025-03-11T15:06:00+03:00

2025-03-11T15:06:00+03:00

архангельская область

россия

владимир путин

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004320706_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_f6f98daf31e0b6913f804587cc0ecd10.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отток населения в Архангельской области продолжается, нужно поднимать уровень доходов населения и сделать все, чтобы людям жилось комфортно в регионе, заявил президент России Владимир Путин. "Отток населения продолжается, к сожалению. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северная область, это древние русские земли, нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно, уровень доходов нужно поднимать", - сказал Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Президент указал на то, что уровень занятости в регионе вырос в два раза. "Это очень хороший показатель и предпосылка к тому, что и уровень доходов будет подниматься постепенно", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250311/putin-2004299209.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский