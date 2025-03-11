https://ria.ru/20250311/putin-2004330251.html

Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области

Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025

Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области

Президент России Владимир Путин указал губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:55:00+03:00

2025-03-11T14:55:00+03:00

2025-03-11T14:55:00+03:00

экономика

россия

архангельская область

александр цыбульский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004320706_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_f6f98daf31e0b6913f804587cc0ecd10.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе. На встрече с президентом Цыбульский рассказал, что судоремонт активно развивается в регионе. По его словам, после введения санкций против РФ большинство российских кораблей, которые обслуживались в европейских портах, вернулись в родную гавань. "Очень важно теперь, конечно, что на фоне возможного "потепления", чтобы нам все-таки сохранить это желание и понимание наших рыбаков и тех, кто ходит в море", - сказал Цыбульский. "Желания и понимания недостаточно, надо условия создавать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250311/putin-2004327792.html

россия

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, архангельская область, александр цыбульский, владимир путин