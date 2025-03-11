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Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025
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14:55 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/putin-2004330251.html
Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области
Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025
Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области
Президент России Владимир Путин указал губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:55:00+03:00
2025-03-11T14:55:00+03:00
экономика
россия
архангельская область
александр цыбульский
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе. На встрече с президентом Цыбульский рассказал, что судоремонт активно развивается в регионе. По его словам, после введения санкций против РФ большинство российских кораблей, которые обслуживались в европейских портах, вернулись в родную гавань. "Очень важно теперь, конечно, что на фоне возможного "потепления", чтобы нам все-таки сохранить это желание и понимание наших рыбаков и тех, кто ходит в море", - сказал Цыбульский. &quot;Желания и понимания недостаточно, надо условия создавать&quot;, - сказал Путин.
https://ria.ru/20250311/putin-2004327792.html
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экономика, россия, архангельская область, александр цыбульский, владимир путин
Экономика, Россия, Архангельская область, Александр Цыбульский, Владимир Путин
Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области

Путин: необходимо создать условия для судоремонта в Архангельской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе.
На встрече с президентом Цыбульский рассказал, что судоремонт активно развивается в регионе. По его словам, после введения санкций против РФ большинство российских кораблей, которые обслуживались в европейских портах, вернулись в родную гавань. "Очень важно теперь, конечно, что на фоне возможного "потепления", чтобы нам все-таки сохранить это желание и понимание наших рыбаков и тех, кто ходит в море", - сказал Цыбульский.
«

"Желания и понимания недостаточно, надо условия создавать", - сказал Путин.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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ЭкономикаРоссияАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийВладимир Путин
 
 
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