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Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области
Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025
Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области
Президент России Владимир Путин указал губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:55:00+03:00
2025-03-11T14:55:00+03:00
2025-03-11T14:55:00+03:00
экономика
россия
архангельская область
александр цыбульский
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе. На встрече с президентом Цыбульский рассказал, что судоремонт активно развивается в регионе. По его словам, после введения санкций против РФ большинство российских кораблей, которые обслуживались в европейских портах, вернулись в родную гавань. "Очень важно теперь, конечно, что на фоне возможного "потепления", чтобы нам все-таки сохранить это желание и понимание наших рыбаков и тех, кто ходит в море", - сказал Цыбульский. "Желания и понимания недостаточно, надо условия создавать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250311/putin-2004327792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, архангельская область, александр цыбульский, владимир путин
Экономика, Россия, Архангельская область, Александр Цыбульский, Владимир Путин
Путин поручил создать условия для судоремонта в Архангельской области
Путин: необходимо создать условия для судоремонта в Архангельской области