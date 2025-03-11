https://ria.ru/20250311/putin-2004327792.html

Путин пожелал губернатору Архангельской области успехов на выборах

Путин пожелал губернатору Архангельской области успехов на выборах - РИА Новости, 11.03.2025

Путин пожелал губернатору Архангельской области успехов на выборах

Президент РФ Владимир Путин пожелал губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому успехов на предстоящих выборах главы региона. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:49:00+03:00

2025-03-11T14:49:00+03:00

2025-03-11T15:00:00+03:00

политика

архангельская область

россия

владимир путин

александр цыбульский

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому успехов на предстоящих выборах главы региона.Путин во вторник принял Цыбульского с докладом в Кремле. В ходе встречи Цыбульский попросил президента поддержать его выдвижение на новый губернаторский срок. Путин отметил, что власти региона набрали темп, необходимый для того, чтобы жители области чувствовали позитивные изменения."Очень надеюсь на то, что вы в таком же темпе будете работать и дальше, хочу пожелать успехов вам", - сказал Путин.Цыбульский работает губернатором Архангельской области с 2020 года. Осенью у него истекают полномочия, в регионе пройдут губернаторские выборы.

https://ria.ru/20250311/putin-2004299209.html

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политика, архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский