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Песков ответил на вопрос о встрече Путина с генсеком ОБСЕ
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с генсеком ОБСЕ
Президент России Владимир Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который находится в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:12:00+03:00
2025-03-11T13:12:00+03:00
2025-03-11T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который находится в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Встреч с Путиным не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не планируется ли встреча Путина с генсеком ОБСЕ. Он отметил, что переговоры с ОБСЕ ведутся во вторник по линии МИД РФ.Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
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В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Феридун Синирлиоглу, Дмитрий Песков, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с генсеком ОБСЕ
Песков: Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу