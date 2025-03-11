https://ria.ru/20250311/putin-2004299209.html

Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края

Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края - РИА Новости, 11.03.2025

Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Махонина губернатором Пермского края на новый срок, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:10:00+03:00

2025-03-11T13:10:00+03:00

2025-03-11T13:10:00+03:00

политика

пермский край

россия

владимир путин

дмитрий махонин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Махонина губернатором Пермского края на новый срок, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Если чуть-чуть вспомнить вчерашний день, вчерашнюю беседу с (Дмитрием - ред.) Махониным, с губернатором Пермского края, собственно, губернатор сказал, что у него истекает срок полномочий, и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре, и с учетом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250310/putin-2004096297.html

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политика, пермский край, россия, владимир путин, дмитрий махонин, дмитрий песков