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Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края - РИА Новости, 11.03.2025
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13:10 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/putin-2004299209.html
Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края
Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края - РИА Новости, 11.03.2025
Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Махонина губернатором Пермского края на новый срок, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:10:00+03:00
2025-03-11T13:10:00+03:00
политика
пермский край
россия
владимир путин
дмитрий махонин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Махонина губернатором Пермского края на новый срок, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Если чуть-чуть вспомнить вчерашний день, вчерашнюю беседу с (Дмитрием - ред.) Махониным, с губернатором Пермского края, собственно, губернатор сказал, что у него истекает срок полномочий, и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре, и с учетом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина", - сказал Песков.
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политика, пермский край, россия, владимир путин, дмитрий махонин, дмитрий песков
Политика, Пермский край, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Махонин, Дмитрий Песков
Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края

Путин поддержал выдвижение Махонина губернатором Пермского края на новый срок

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© POOL
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Президент Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Махонина губернатором Пермского края на новый срок, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если чуть-чуть вспомнить вчерашний день, вчерашнюю беседу с (Дмитрием - ред.) Махониным, с губернатором Пермского края, собственно, губернатор сказал, что у него истекает срок полномочий, и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре, и с учетом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина", - сказал Песков.
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ПолитикаПермский крайРоссияВладимир ПутинДмитрий МахонинДмитрий Песков
 
 
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