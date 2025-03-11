https://ria.ru/20250311/putin-2004295477.html
Путин поручил создать программу памятных мероприятий на местах сражений
Путин поручил создать программу памятных мероприятий на местах сражений - РИА Новости, 11.03.2025
Путин поручил создать программу памятных мероприятий на местах сражений
Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 октября разработать программу ознакомительных и памятных мероприятий, а также поисковых экспедиций на местах сражений... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:54:00+03:00
2025-03-11T12:54:00+03:00
2025-03-11T12:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
поисковое движение россии
российское военно-историческое общество (рвио)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 октября разработать программу ознакомительных и памятных мероприятий, а также поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны для школьников и студентов. "Минобороны России совместно с общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", Минпросвещения России, Минобрнауки России и общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" разработать специальную программу проведения ознакомительных и памятно-мемориальных мероприятий на местах сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и поисковых экспедиций для участия школьников и студентов", - говорится в документе. Срок исполнения поручения – 31 октября 2025 года. Кроме того, Минпросвещения совместно с Минобрнауки поручено обеспечить использование результатов данных мероприятий и экспедиций при подготовке программы внеурочных занятий "Разговоры о важном".
https://ria.ru/20250208/putin-1998123582.html
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общество, россия, владимир путин, поисковое движение россии, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, Поисковое движение России, Российское военно-историческое общество (РВИО), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поручил создать программу памятных мероприятий на местах сражений
Путин поручил создать для учащихся программу мероприятий на местах сражений