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Путин поручил проверить состояние мемориалов, посвященных ВОВ - РИА Новости, 11.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:36 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/putin-2004274327.html
Путин поручил проверить состояние мемориалов, посвященных ВОВ
Путин поручил проверить состояние мемориалов, посвященных ВОВ - РИА Новости, 11.03.2025
Путин поручил проверить состояние мемориалов, посвященных ВОВ
Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям вместе с Российским военно-историческим обществом (РВИО) до 30 апреля проверить состояние... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:36:00+03:00
2025-03-11T11:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям вместе с Российским военно-историческим обществом (РВИО) до 30 апреля проверить состояние могил и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, и при необходимости отремонтировать и благоустроить их. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" провести инвентаризацию физического состояния мемориалов и памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны (в том числе братских могил и одиночных захоронений), предусмотреть обновление соответствующей информации на портале "МестоПамяти.РФ", а также при необходимости принять меры по обеспечению их доступности, по их благоустройству, ремонту и реконструкции. Срок – 30 апреля 2025 года", - указано в перечне поручений. Ответственными за реализацию этого поручения назначены главы регионов России и председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.
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общество, россия, владимир путин, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поручил проверить состояние мемориалов, посвященных ВОВ

Путин поручил регионам проверить состояние могил и мемориалов, посвященных ВОВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям вместе с Российским военно-историческим обществом (РВИО) до 30 апреля проверить состояние могил и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, и при необходимости отремонтировать и благоустроить их.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" провести инвентаризацию физического состояния мемориалов и памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны (в том числе братских могил и одиночных захоронений), предусмотреть обновление соответствующей информации на портале "МестоПамяти.РФ", а также при необходимости принять меры по обеспечению их доступности, по их благоустройству, ремонту и реконструкции. Срок – 30 апреля 2025 года", - указано в перечне поручений.
Ответственными за реализацию этого поручения назначены главы регионов России и председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияВладимир ПутинВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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