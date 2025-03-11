https://ria.ru/20250311/prokuratura-2004332187.html
В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками
В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками - РИА Новости, 11.03.2025
В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками
Прокуратура проверит условия обучения и даст оценку профилактике правонарушений среди несовершеннолетних после конфликта в школе Нижнего Новгорода, в результате РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:59:00+03:00
2025-03-11T14:59:00+03:00
2025-03-11T14:59:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004316808_0:59:948:592_1920x0_80_0_0_aa99678af04861bf43d8a0ecf6fe55a5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура проверит условия обучения и даст оценку профилактике правонарушений среди несовершеннолетних после конфликта в школе Нижнего Новгорода, в результате которого пострадали двое учеников, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе №117. Сотрудники полиции опрашивают участников и свидетелей происшествия. Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровью детей нет. "Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе травм вследствие конфликтной ситуации между ними", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Отмечается, что прокуратурой будут проверены условия обучения детей, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20241207/shkolnik-1987934805.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004316808_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_a9a8caca123f4c8dfecf1d84b2dddf44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками
Прокуратура проведет проверку после инцидента в нижегородской школе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура проверит условия обучения и даст оценку профилактике правонарушений среди несовершеннолетних после конфликта в школе Нижнего Новгорода, в результате которого пострадали двое учеников, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе №117. Сотрудники полиции опрашивают участников и свидетелей происшествия. Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровью детей нет.
"Прокуратура Нижегородской области
организовала проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе травм вследствие конфликтной ситуации между ними", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что прокуратурой будут проверены условия обучения детей, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.