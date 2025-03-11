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В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками - РИА Новости, 11.03.2025
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14:59 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/prokuratura-2004332187.html
В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками
В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками - РИА Новости, 11.03.2025
В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками
Прокуратура проверит условия обучения и даст оценку профилактике правонарушений среди несовершеннолетних после конфликта в школе Нижнего Новгорода, в результате РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:59:00+03:00
2025-03-11T14:59:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура проверит условия обучения и даст оценку профилактике правонарушений среди несовершеннолетних после конфликта в школе Нижнего Новгорода, в результате которого пострадали двое учеников, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе №117. Сотрудники полиции опрашивают участников и свидетелей происшествия. Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровью детей нет. "Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе травм вследствие конфликтной ситуации между ними", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Отмечается, что прокуратурой будут проверены условия обучения детей, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками

Прокуратура проведет проверку после инцидента в нижегородской школе

© Фото : соцсетиМашины скорой помощи возле школы в Нижнем Новгороде, где ученик ударил ножом двух своих одноклассников
Машины скорой помощи возле школы в Нижнем Новгороде, где ученик ударил ножом двух своих одноклассников - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : соцсети
Машины скорой помощи возле школы в Нижнем Новгороде, где ученик ударил ножом двух своих одноклассников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура проверит условия обучения и даст оценку профилактике правонарушений среди несовершеннолетних после конфликта в школе Нижнего Новгорода, в результате которого пострадали двое учеников, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе №117. Сотрудники полиции опрашивают участников и свидетелей происшествия. Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровью детей нет.
"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе травм вследствие конфликтной ситуации между ними", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что прокуратурой будут проверены условия обучения детей, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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