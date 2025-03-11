https://ria.ru/20250311/prokuratura-2004332187.html

В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками

В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками - РИА Новости, 11.03.2025

В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками

Прокуратура проверит условия обучения и даст оценку профилактике правонарушений среди несовершеннолетних после конфликта в школе Нижнего Новгорода, в результате РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:59:00+03:00

2025-03-11T14:59:00+03:00

2025-03-11T14:59:00+03:00

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура проверит условия обучения и даст оценку профилактике правонарушений среди несовершеннолетних после конфликта в школе Нижнего Новгорода, в результате которого пострадали двое учеников, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе №117. Сотрудники полиции опрашивают участников и свидетелей происшествия. Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровью детей нет. "Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе травм вследствие конфликтной ситуации между ними", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Отмечается, что прокуратурой будут проверены условия обучения детей, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20241207/shkolnik-1987934805.html

нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область