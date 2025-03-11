Бывшего депутата заксобрания Приморья экстрадировали из Турции
СК возобновил расследование дела экс-депутата заксобрания Приморья Костюкова
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Россиянин, которого ранее экстрадировали из Турции в Россию по обвинению в хищении более 53 миллионов рублей в Приморском крае, является бывшим депутатом заксобрания региона Евгением Костюковым, расследование уголовного дела в отношении него возобновлено, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Седьмого марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае и находившегося в международном розыске с 2019 года. Турецкие правоохранители задержали его в начале года и в минувшую пятницу в аэропорту Стамбула передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2016 по 2017 год на территории Приморского края злоумышленник, фактически управляя деятельностью коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень.
"Совершив ряд последовательных действий, фигурант мошенническим путем похитил денежные средства в общей сумме, превышающей более 53 млн рублей у КГУП "Приморский водоканал". Денежные средства являлись платой за якобы выполненную работу. Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению", - уточняется в сообщении СУСК по Приморскому краю.
В приморском следкоме подтвердили РИА Новости, что речь идет о депутате ЗС Приморья шестого созыва Евгении Костюкове, который был избран в 2016 году от партии "Единая Россия". В январе 2020 года коллеги досрочно прекратили его полномочия по личному заявлению.