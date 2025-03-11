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Бывшего депутата заксобрания Приморья экстрадировали из Турции - РИА Новости, 11.03.2025
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02:39 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/primore-2004209268.html
Бывшего депутата заксобрания Приморья экстрадировали из Турции
Бывшего депутата заксобрания Приморья экстрадировали из Турции - РИА Новости, 11.03.2025
Бывшего депутата заксобрания Приморья экстрадировали из Турции
Россиянин, которого ранее экстрадировали из Турции в Россию по обвинению в хищении более 53 миллионов рублей в Приморском крае, является бывшим депутатом... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:39:00+03:00
2025-03-11T02:39:00+03:00
происшествия
ирина волк
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Россиянин, которого ранее экстрадировали из Турции в Россию по обвинению в хищении более 53 миллионов рублей в Приморском крае, является бывшим депутатом заксобрания региона Евгением Костюковым, расследование уголовного дела в отношении него возобновлено, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Седьмого марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае и находившегося в международном розыске с 2019 года. Турецкие правоохранители задержали его в начале года и в минувшую пятницу в аэропорту Стамбула передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2016 по 2017 год на территории Приморского края злоумышленник, фактически управляя деятельностью коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень. "Совершив ряд последовательных действий, фигурант мошенническим путем похитил денежные средства в общей сумме, превышающей более 53 млн рублей у КГУП "Приморский водоканал". Денежные средства являлись платой за якобы выполненную работу. Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению", - уточняется в сообщении СУСК по Приморскому краю. В приморском следкоме подтвердили РИА Новости, что речь идет о депутате ЗС Приморья шестого созыва Евгении Костюкове, который был избран в 2016 году от партии "Единая Россия". В январе 2020 года коллеги досрочно прекратили его полномочия по личному заявлению.
https://ria.ru/20250221/sud-2000684558.html
https://ria.ru/20250310/arest-2003996450.html
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происшествия, ирина волк, единая россия, турция
Происшествия, Ирина Волк, Единая Россия, Турция
Бывшего депутата заксобрания Приморья экстрадировали из Турции

СК возобновил расследование дела экс-депутата заксобрания Приморья Костюкова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Россиянин, которого ранее экстрадировали из Турции в Россию по обвинению в хищении более 53 миллионов рублей в Приморском крае, является бывшим депутатом заксобрания региона Евгением Костюковым, расследование уголовного дела в отношении него возобновлено, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Седьмого марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае и находившегося в международном розыске с 2019 года. Турецкие правоохранители задержали его в начале года и в минувшую пятницу в аэропорту Стамбула передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России.
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"Следственными органами СКР по Приморскому краю возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2016 по 2017 год на территории Приморского края злоумышленник, фактически управляя деятельностью коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень.
"Совершив ряд последовательных действий, фигурант мошенническим путем похитил денежные средства в общей сумме, превышающей более 53 млн рублей у КГУП "Приморский водоканал". Денежные средства являлись платой за якобы выполненную работу. Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению", - уточняется в сообщении СУСК по Приморскому краю.
В приморском следкоме подтвердили РИА Новости, что речь идет о депутате ЗС Приморья шестого созыва Евгении Костюкове, который был избран в 2016 году от партии "Единая Россия". В январе 2020 года коллеги досрочно прекратили его полномочия по личному заявлению.
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