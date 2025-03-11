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Танкер Sagar Violet, который задерживали в Приморье, ушел в Китай - РИА Новости, 11.03.2025
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02:26 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/primore-2004208824.html
Танкер Sagar Violet, который задерживали в Приморье, ушел в Китай
Танкер Sagar Violet, который задерживали в Приморье, ушел в Китай - РИА Новости, 11.03.2025
Танкер Sagar Violet, который задерживали в Приморье, ушел в Китай
Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку... РИА Новости, 11.03.2025
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палау
находка
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общество
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку и ушел в направлении Китая, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. "Судно Sagar Violet покинуло порт Находка направлением на Китай", - сказал Суханов. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры 25 февраля рассказал РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi (флаг Палау), которые жаловались на долги по зарплате и дефицит продуктов. Sagar Violet 6 марта задержали на рейде Находки до устранения нарушений, сообщал РИА Новости Суханов. Он отметил, что сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. В понедельник он рассказал агентству, что морякам полностью выплатили долги, на борт привезли свежие продукты, также найдена замена членам экипажа, у которых завершились сроки контрактов. Задержание с танкера было снято.
https://ria.ru/20250303/dolg-2002650470.html
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палау, находка, китай, общество
Палау, Находка, Китай, Общество
Танкер Sagar Violet, который задерживали в Приморье, ушел в Китай

Танкер Sagar Violet, задержанный в Приморье, покинул Находку и ушел в Китай

© РИА Новости / Виталий АньковПорт города Находка в Приморском крае
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Порт города Находка в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку и ушел в направлении Китая, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
"Судно Sagar Violet покинуло порт Находка направлением на Китай", - сказал Суханов.
Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры 25 февраля рассказал РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi (флаг Палау), которые жаловались на долги по зарплате и дефицит продуктов. Sagar Violet 6 марта задержали на рейде Находки до устранения нарушений, сообщал РИА Новости Суханов. Он отметил, что сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. В понедельник он рассказал агентству, что морякам полностью выплатили долги, на борт привезли свежие продукты, также найдена замена членам экипажа, у которых завершились сроки контрактов. Задержание с танкера было снято.
Судно - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками
3 марта, 05:32
 
ПалауНаходкаКитайОбщество
 
 
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