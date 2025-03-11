https://ria.ru/20250311/primore-2004208824.html

Танкер Sagar Violet, который задерживали в Приморье, ушел в Китай

Танкер Sagar Violet, который задерживали в Приморье, ушел в Китай - РИА Новости, 11.03.2025

Танкер Sagar Violet, который задерживали в Приморье, ушел в Китай

Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:26:00+03:00

2025-03-11T02:26:00+03:00

2025-03-11T02:26:00+03:00

палау

находка

китай

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку и ушел в направлении Китая, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. "Судно Sagar Violet покинуло порт Находка направлением на Китай", - сказал Суханов. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры 25 февраля рассказал РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi (флаг Палау), которые жаловались на долги по зарплате и дефицит продуктов. Sagar Violet 6 марта задержали на рейде Находки до устранения нарушений, сообщал РИА Новости Суханов. Он отметил, что сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. В понедельник он рассказал агентству, что морякам полностью выплатили долги, на борт привезли свежие продукты, также найдена замена членам экипажа, у которых завершились сроки контрактов. Задержание с танкера было снято.

https://ria.ru/20250303/dolg-2002650470.html

палау

находка

китай

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

палау, находка, китай, общество