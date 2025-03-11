https://ria.ru/20250311/prigovor-2004296448.html

Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 11.03.2025

Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских военных из батальона "Черноморская сечь", которые участвовали в незаконном РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:59:00+03:00

2025-03-11T12:59:00+03:00

2025-03-11T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских военных из батальона "Черноморская сечь", которые участвовали в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" вооруженных формирований Украины Александра Мельника и Алексея Покатилова… Суд приговорил Мельника и Покатилова к 16 годам лишения свободы каждого. Первые 3 года они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в середине сентября 2024 года вооруженные украинские военнослужащие в составе колонны бронеавтомобилей незаконно вторглись в Глушковский район Курской области, проследовали в поселок Веселое и впоследствии блокировали его. Там же они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам. Спустя непродолжительное время Мельник и Покатилов были задержаны российскими военнослужащими, до вынесения приговора они содержались под стражей. Уточняется, что оба были признаны виновными по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

https://ria.ru/20250306/sud-2003439354.html

https://ria.ru/20250226/naemnik-2001608109.html

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александр мельников, курская область, россия, украина, общество