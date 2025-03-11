Рейтинг@Mail.ru
Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/prigovor-2004296448.html
Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 11.03.2025
Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских военных из батальона "Черноморская сечь", которые участвовали в незаконном РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:59:00+03:00
2025-03-11T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр мельников
курская область
россия
украина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских военных из батальона "Черноморская сечь", которые участвовали в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" вооруженных формирований Украины Александра Мельника и Алексея Покатилова… Суд приговорил Мельника и Покатилова к 16 годам лишения свободы каждого. Первые 3 года они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в середине сентября 2024 года вооруженные украинские военнослужащие в составе колонны бронеавтомобилей незаконно вторглись в Глушковский район Курской области, проследовали в поселок Веселое и впоследствии блокировали его. Там же они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам. Спустя непродолжительное время Мельник и Покатилов были задержаны российскими военнослужащими, до вынесения приговора они содержались под стражей. Уточняется, что оба были признаны виновными по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
https://ria.ru/20250306/sud-2003439354.html
https://ria.ru/20250226/naemnik-2001608109.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр мельников, курская область, россия, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Александр Мельников, Курская область, Россия, Украина, Общество
Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

Двое украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили по 16 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских военных из батальона "Черноморская сечь", которые участвовали в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" вооруженных формирований Украины Александра Мельника и Алексея Покатилова… Суд приговорил Мельника и Покатилова к 16 годам лишения свободы каждого. Первые 3 года они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков
6 марта, 16:47
Как было установлено в суде, в середине сентября 2024 года вооруженные украинские военнослужащие в составе колонны бронеавтомобилей незаконно вторглись в Глушковский район Курской области, проследовали в поселок Веселое и впоследствии блокировали его. Там же они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи.
Они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.
Спустя непродолжительное время Мельник и Покатилов были задержаны российскими военнослужащими, до вынесения приговора они содержались под стражей.
Уточняется, что оба были признаны виновными по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда
26 февраля, 01:23
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр МельниковКурская областьРоссияУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала