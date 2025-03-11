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В Приморье потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 11.03.2025
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В Приморье потушили крупный природный пожар
В Приморье потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 11.03.2025
В Приморье потушили крупный природный пожар
Природный пожар на площади 3,6 тысячи гектаров потушили в районе поселка Посьет Хасанского округа Приморья, всего ликвидировано пять возгораний из десяти,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:08:00+03:00
2025-03-11T22:08:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Природный пожар на площади 3,6 тысячи гектаров потушили в районе поселка Посьет Хасанского округа Приморья, всего ликвидировано пять возгораний из десяти, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. "В районе поселка Посьет Хасанского муниципального округа ликвидирован природный пожар на площади 3,6 тысячи гектаров. Всего было зарегистрировано 10 пожаров общей площадью 3702,5 гектара на территории восьми муниципалитетов. Пять потушили, один локализован, четыре - действуют", - сообщил собеседник агентства. Природные пожары в Приморье тушат 91 человек и 16 единиц техники. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.
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происшествия, россия, приморский край, пожар
Происшествия, Россия, Приморский край, Пожар
В Приморье потушили крупный природный пожар

В Приморье потушили природный пожар на площади 3,6 тысячи гектаров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Природный пожар на площади 3,6 тысячи гектаров потушили в районе поселка Посьет Хасанского округа Приморья, всего ликвидировано пять возгораний из десяти, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона.
"В районе поселка Посьет Хасанского муниципального округа ликвидирован природный пожар на площади 3,6 тысячи гектаров. Всего было зарегистрировано 10 пожаров общей площадью 3702,5 гектара на территории восьми муниципалитетов. Пять потушили, один локализован, четыре - действуют", - сообщил собеседник агентства.
Природные пожары в Приморье тушат 91 человек и 16 единиц техники.
В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.
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