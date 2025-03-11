https://ria.ru/20250311/pozhar-2004292566.html

При пожаре в пятиэтажке в Кисловодске погиб человек

При пожаре в пятиэтажке в Кисловодске погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025

При пожаре в пятиэтажке в Кисловодске погиб человек

Один человек погиб и четверо пострадали в результате возгорания в пятиэтажке в Кисловодске, пожар локализован на площади 70 "квадратов", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:39:00+03:00

2025-03-11T12:39:00+03:00

2025-03-11T12:39:00+03:00

кисловодск

ставропольский край

пятигорск

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате возгорания в пятиэтажке в Кисловодске, пожар локализован на площади 70 "квадратов", сообщает пресс-служба ГУМЧС по Ставропольскому краю. По предварительной информации, пожар произошел на третьем этаже 5-этажного дома по улице Седлогорская в Пятигорске. "На данный момент пожар локализован на площади 70 квадратов. Эвакуировано 25 человек, предварительно, пострадало 4 человека, к сожалению, 1 человек погиб", – говорится в сообщении. Позже в главке добавили, что пожар потушен, его причиной могла стать шалость ребенка. "Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем малолетнего ребенка. Прокуратура города Кисловодска проводит по факту пожара проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, а также о защите прав несовершеннолетних", – сообщает в свою очередь пресс-служба краевой прокуратуры. Глава города Евгений Моисеев сообщил, что четверо пострадавших госпитализированы в Кисловодскую городскую больницу, а жертвой пожара стала женщина. "Выражаю соболезнования семье погибшей", – написал Моисеев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html

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кисловодск

ставропольский край

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кисловодск, ставропольский край, пятигорск, происшествия