https://ria.ru/20250311/pozhar-2004204470.html
В новой Москве ликвидировали пожар в административном здании
В новой Москве ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 11.03.2025
В новой Москве ликвидировали пожар в административном здании
Пожар в новой Москве, где горело административное здание, ликвидирован, погиб один человек, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T00:56:00+03:00
2025-03-11T00:56:00+03:00
2025-03-11T00:56:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577800_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_879f7a9ff0609ee48d7f67b3d5344d19.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар в новой Москве, где горело административное здание, ликвидирован, погиб один человек, сообщило МЧС России в Telegram-канале. В понедельник в МЧС сообщили о пожаре в деревне Мамыри в новой Москве, на 500 "квадратах" горела кровля административного здания, при этом из огня спасли пять человек. Позднее дополнили, что пожар локализован. "Пожар в новой Москве ликвидирован. К сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250107/pozhar-1992773857.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577800_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4b2d9be30f5a23b4d4ef5f4569c772b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В новой Москве ликвидировали пожар в административном здании
Пожар в административном здании в деревне Мамыри ликвидировали, погиб человек