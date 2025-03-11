https://ria.ru/20250311/pozhar-2004204470.html

В новой Москве ликвидировали пожар в административном здании

В новой Москве ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 11.03.2025

В новой Москве ликвидировали пожар в административном здании

Пожар в новой Москве, где горело административное здание, ликвидирован, погиб один человек, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T00:56:00+03:00

2025-03-11T00:56:00+03:00

2025-03-11T00:56:00+03:00

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар в новой Москве, где горело административное здание, ликвидирован, погиб один человек, сообщило МЧС России в Telegram-канале. В понедельник в МЧС сообщили о пожаре в деревне Мамыри в новой Москве, на 500 "квадратах" горела кровля административного здания, при этом из огня спасли пять человек. Позднее дополнили, что пожар локализован. "Пожар в новой Москве ликвидирован. К сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250107/pozhar-1992773857.html

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Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)