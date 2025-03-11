Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья повысили ежегодные выплаты для приемных родителей - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:05 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/posobie-2004334229.html
Власти Подмосковья повысили ежегодные выплаты для приемных родителей
Власти Подмосковья повысили ежегодные выплаты для приемных родителей - РИА Новости, 11.03.2025
Власти Подмосковья повысили ежегодные выплаты для приемных родителей
Размер ежегодного пособия для приемных родителей и опекунов увеличили в Московской области до 47,5 тысячи рублей, сообщил 360.ru. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:05:00+03:00
2025-03-11T15:05:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769803139_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_e7d9e81d94d6999fdb9613b49f8f203e.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Размер ежегодного пособия для приемных родителей и опекунов увеличили в Московской области до 47,5 тысячи рублей, сообщил 360.ru.Как отметила заместитель губернатора региона Людмила Болатаева, в настоящее время в Подмосковье насчитывается свыше девяти тысяч семей опекунов и приемных родителей. Они воспитывают более чем 14 тысяч детей-сирот.Средства перечисляются автоматически, без необходимости подачи дополнительного заявления.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769803139_471:97:3072:2048_1920x0_80_0_0_acda8a78c8c333d7fdb60abf76d4b24e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья повысили ежегодные выплаты для приемных родителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка с детской коляской в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе
Девушка с детской коляской в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Размер ежегодного пособия для приемных родителей и опекунов увеличили в Московской области до 47,5 тысячи рублей, сообщил 360.ru.
Как отметила заместитель губернатора региона Людмила Болатаева, в настоящее время в Подмосковье насчитывается свыше девяти тысяч семей опекунов и приемных родителей. Они воспитывают более чем 14 тысяч детей-сирот.
Средства перечисляются автоматически, без необходимости подачи дополнительного заявления.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала