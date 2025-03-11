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Власти Подмосковья повысили ежегодные выплаты для приемных родителей

Власти Подмосковья повысили ежегодные выплаты для приемных родителей - РИА Новости, 11.03.2025

Власти Подмосковья повысили ежегодные выплаты для приемных родителей

Размер ежегодного пособия для приемных родителей и опекунов увеличили в Московской области до 47,5 тысячи рублей, сообщил 360.ru. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:05:00+03:00

2025-03-11T15:05:00+03:00

2025-03-11T15:05:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Размер ежегодного пособия для приемных родителей и опекунов увеличили в Московской области до 47,5 тысячи рублей, сообщил 360.ru.Как отметила заместитель губернатора региона Людмила Болатаева, в настоящее время в Подмосковье насчитывается свыше девяти тысяч семей опекунов и приемных родителей. Они воспитывают более чем 14 тысяч детей-сирот.Средства перечисляются автоматически, без необходимости подачи дополнительного заявления.

московская область (подмосковье)

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)