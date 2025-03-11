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США повысят пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50 процентов - РИА Новости, 11.03.2025
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20:39 11.03.2025 (обновлено: 20:49 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/poshliny-2004409285.html
США повысят пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50 процентов
США повысят пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50 процентов - РИА Новости, 11.03.2025
США повысят пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50 процентов
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду. РИА Новости, 11.03.2025
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду."Президент оценил ситуацию и считает себя обязанным отреагировать соответствующим образом в интересах американского народа. Поэтому он принял решение добавить 25% к действующим пошлинам. Теперь тарифы на сталь и алюминий составят 50%. Решение вступит в силу завтра", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.По ее словам, американская металлургическая отрасль поддерживает этот шаг, поскольку он "позволит расширить производство и экспорт американской стали, произведенной рабочими США".
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша, канада, дональд трамп, в мире
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, США, Канада, Дональд Трамп, В мире
США повысят пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50 процентов

Повышение пошлин США на сталь и алюминий из Канады вступит в силу 12 марта

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду.
"Президент оценил ситуацию и считает себя обязанным отреагировать соответствующим образом в интересах американского народа. Поэтому он принял решение добавить 25% к действующим пошлинам. Теперь тарифы на сталь и алюминий составят 50%. Решение вступит в силу завтра", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
По ее словам, американская металлургическая отрасль поддерживает этот шаг, поскольку он "позволит расширить производство и экспорт американской стали, произведенной рабочими США".
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Избранный премьер Канады ответил на повышение пошлин Трампом
Вчера, 20:42
 
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыСШАКанадаДональд ТрампВ мире
 
 
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