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Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий - РИА Новости, 11.03.2025
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17:07 11.03.2025 (обновлено: 18:14 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/poshliny-2004369905.html
Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий
Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру торговли повысить пошлины на импортируемые из Канады сталь и алюминий с 25 до 50%. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:07:00+03:00
2025-03-11T18:14:00+03:00
экономика
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
дональд трамп
сша
канада
онтарио
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру торговли повысить пошлины на импортируемые из Канады сталь и алюминий с 25 до 50%.&quot;Из-за того, что провинция Онтарио ввела 25-процентную пошлину на &quot;электричество&quot;, поступающее в США, я поручил министру торговли добавить дополнительные 25% к тарифу на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады, одной из самых высокотарифных стран в мире. Это вступит в силу завтра утром, 12 марта&quot;, — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Он уточнил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями Канады."Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу 2 апреля пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", — добавил Трамп.По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные.Официальная реакция канадских властей на заявления президента Соединенных Штатов пока неизвестна.США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств, Вашингтон намерен ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также зеркальные пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война Соединенных Штатов с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку государства, против которых США ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003695376.html
https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html
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экономика, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, сша, канада, онтарио, цены на нефть
Экономика, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Дональд Трамп, США, Канада, Онтарио, Цены на нефть
Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий

Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50 процентов

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру торговли повысить пошлины на импортируемые из Канады сталь и алюминий с 25 до 50%.
«

"Из-за того, что провинция Онтарио ввела 25-процентную пошлину на "электричество", поступающее в США, я поручил министру торговли добавить дополнительные 25% к тарифу на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады, одной из самых высокотарифных стран в мире. Это вступит в силу завтра утром, 12 марта", — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

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Он уточнил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями Канады.
"Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу 2 апреля пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", — добавил Трамп.
По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные.
Официальная реакция канадских властей на заявления президента Соединенных Штатов пока неизвестна.
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США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств, Вашингтон намерен ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также зеркальные пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.
Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война Соединенных Штатов с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку государства, против которых США ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин
Вчера, 17:12
 
ЭкономикаВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыДональд ТрампСШАКанадаОнтариоЦены на нефть
 
 
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