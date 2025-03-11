https://ria.ru/20250311/poshliny-2004369905.html

Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий

Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру торговли повысить пошлины на импортируемые из Канады сталь и алюминий с 25 до 50%. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:07:00+03:00

2025-03-11T17:07:00+03:00

2025-03-11T18:14:00+03:00

экономика

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру торговли повысить пошлины на импортируемые из Канады сталь и алюминий с 25 до 50%."Из-за того, что провинция Онтарио ввела 25-процентную пошлину на "электричество", поступающее в США, я поручил министру торговли добавить дополнительные 25% к тарифу на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады, одной из самых высокотарифных стран в мире. Это вступит в силу завтра утром, 12 марта", — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Он уточнил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями Канады."Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу 2 апреля пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", — добавил Трамп.По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные.Официальная реакция канадских властей на заявления президента Соединенных Штатов пока неизвестна.США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств, Вашингтон намерен ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также зеркальные пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война Соединенных Штатов с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку государства, против которых США ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.

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https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

https://ria.ru/20250311/kanada-2004370705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, сша, канада, онтарио, цены на нефть