Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий
Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50 процентов
© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру торговли повысить пошлины на импортируемые из Канады сталь и алюминий с 25 до 50%.
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"Из-за того, что провинция Онтарио ввела 25-процентную пошлину на "электричество", поступающее в США, я поручил министру торговли добавить дополнительные 25% к тарифу на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады, одной из самых высокотарифных стран в мире. Это вступит в силу завтра утром, 12 марта", — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Он уточнил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями Канады.
По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные.
Официальная реакция канадских властей на заявления президента Соединенных Штатов пока неизвестна.
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США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств, Вашингтон намерен ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также зеркальные пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.
Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война Соединенных Штатов с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку государства, против которых США ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.