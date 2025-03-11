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Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
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03:44 11.03.2025 (обновлено: 09:32 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/politika-2004211405.html
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:44:00+03:00
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стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на источник. &quot;Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться. &lt;…&gt; Четверг — возможная встреча с Путиным в Москве&quot;, — написал он.Накануне журналистка Bloomberg сообщила, что Уиткофф собирается Москву, чтобы встретиться с российским лидером.В Кремле эту информацию пока никак не прокомментировали.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и в последнее время они интенсифицировались.
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стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, россия, москва, сша, в мире
Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Москва, США, В мире
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ

Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф планирует встретиться с Путиным 13 марта

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на источник.
«

"Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться. <…> Четверг — возможная встреча с Путиным в Москве", — написал он.

Накануне журналистка Bloomberg сообщила, что Уиткофф собирается Москву, чтобы встретиться с российским лидером.
В Кремле эту информацию пока никак не прокомментировали.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и в последнее время они интенсифицировались.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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8 марта, 08:00
 
Стив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинРоссияМоскваСШАВ мире
 
 
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