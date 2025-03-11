https://ria.ru/20250311/politika-2004211405.html

Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ

Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025

Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T03:44:00+03:00

2025-03-11T03:44:00+03:00

2025-03-11T09:32:00+03:00

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

россия

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на источник. "Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться. <…> Четверг — возможная встреча с Путиным в Москве", — написал он.Накануне журналистка Bloomberg сообщила, что Уиткофф собирается Москву, чтобы встретиться с российским лидером.В Кремле эту информацию пока никак не прокомментировали.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и в последнее время они интенсифицировались.

https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, россия, москва, сша, в мире