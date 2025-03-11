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Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:44:00+03:00
2025-03-11T03:44:00+03:00
2025-03-11T09:32:00+03:00
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на источник. "Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться. <…> Четверг — возможная встреча с Путиным в Москве", — написал он.Накануне журналистка Bloomberg сообщила, что Уиткофф собирается Москву, чтобы встретиться с российским лидером.В Кремле эту информацию пока никак не прокомментировали.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и в последнее время они интенсифицировались.
https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, россия, москва, сша, в мире
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Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта, пишут СМИ
Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф планирует встретиться с Путиным 13 марта