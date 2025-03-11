https://ria.ru/20250311/poezd-2004333171.html
Беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью
Беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью - РИА Новости, 11.03.2025
Беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью
Беспилотный поезд в столичном метрополитене на первом этапе будет курсировать ночью, с машинистом и без пассажиров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:00:00+03:00
2025-03-11T15:00:00+03:00
2025-03-11T15:01:00+03:00
общество
технологии
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992069078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cdbc84ca6a4cf05f672708c3b4df4f8.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Беспилотный поезд в столичном метрополитене на первом этапе будет курсировать ночью, с машинистом и без пассажиров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Мы только приступим в этом году к началу длинного пути перевода метрополитена в беспилотный режим. Это будет движение поезда с машинистом и без пассажиров. Это только стартовый первый этап достаточно длинного пути, очень непростого с учетом высокой интенсивности движения. В первом этапе поезд будет выходить в ночное время, чтобы не мешать обычной работе метрополитена", - сказал Ликсутов. Он отметил, что это будет специально дооборудованный поезд "Москва-2020". Ранее Ликсутов сообщал, что подготовку к первому этапу запуска беспилотного поезда в метро начали в Москве, инновационный поезд выйдет на Большую кольцевую линию. В пресс-службе мэра и правительства столицы рассказали журналистам, что первый беспилотный поезд запустят на Большой кольцевой линии в 2025 году, в дальнейшем технологию планируется внедрить и на других линиях.
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992069078_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5a368de142d6b35ce8839a5634a5e68d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва, максим ликсутов
Общество, Технологии, Москва, Максим Ликсутов
Беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью
Ликсутов: беспилотный поезд в метро Москвы на первом этапе будет ходить ночью