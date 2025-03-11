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Беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью

Беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью - РИА Новости, 11.03.2025

Беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью

Беспилотный поезд в столичном метрополитене на первом этапе будет курсировать ночью, с машинистом и без пассажиров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:00:00+03:00

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общество

технологии

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Беспилотный поезд в столичном метрополитене на первом этапе будет курсировать ночью, с машинистом и без пассажиров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Мы только приступим в этом году к началу длинного пути перевода метрополитена в беспилотный режим. Это будет движение поезда с машинистом и без пассажиров. Это только стартовый первый этап достаточно длинного пути, очень непростого с учетом высокой интенсивности движения. В первом этапе поезд будет выходить в ночное время, чтобы не мешать обычной работе метрополитена", - сказал Ликсутов. Он отметил, что это будет специально дооборудованный поезд "Москва-2020". Ранее Ликсутов сообщал, что подготовку к первому этапу запуска беспилотного поезда в метро начали в Москве, инновационный поезд выйдет на Большую кольцевую линию. В пресс-службе мэра и правительства столицы рассказали журналистам, что первый беспилотный поезд запустят на Большой кольцевой линии в 2025 году, в дальнейшем технологию планируется внедрить и на других линиях.

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общество, технологии, москва, максим ликсутов