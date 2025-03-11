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Двоих подростков, пострадавших при обстреле курского ТЦ, доставили в РДКБ - РИА Новости, 11.03.2025
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20:10 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/podrostki-2004406391.html
Двоих подростков, пострадавших при обстреле курского ТЦ, доставили в РДКБ
Двоих подростков, пострадавших при обстреле курского ТЦ, доставили в РДКБ - РИА Новости, 11.03.2025
Двоих подростков, пострадавших при обстреле курского ТЦ, доставили в РДКБ
Двое подростков, пострадавших в результате обстрела торгового центра в Курской области, госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ)... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:10:00+03:00
2025-03-11T20:10:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
курская область
россия
москва
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Двое подростков, пострадавших в результате обстрела торгового центра в Курской области, госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России в Москве, их состояние стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба РДКБ. "Два 14-летних подростка, получившие тяжелые минно-взрывные травмы при обстреле со стороны ВСУ торгового центра в Беловском районе Курской области, экстренно госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России",- говорится в сообщении. Пострадавших детей эвакуировали бортом санавиации в сопровождении специалистов Московского центра медицины катастроф, пояснили в пресс-службе. Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной уточнил, что оба пациента дышат самостоятельно, сейчас их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
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происшествия, здоровье - общество, курская область, россия, москва, вооруженные силы украины
Происшествия, Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины
Двоих подростков, пострадавших при обстреле курского ТЦ, доставили в РДКБ

В РДКБ привезли двоих подростков, пострадавших при обстреле ТЦ в Курской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Двое подростков, пострадавших в результате обстрела торгового центра в Курской области, госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России в Москве, их состояние стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба РДКБ.
«
"Два 14-летних подростка, получившие тяжелые минно-взрывные травмы при обстреле со стороны ВСУ торгового центра в Беловском районе Курской области, экстренно госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России",- говорится в сообщении.
Пострадавших детей эвакуировали бортом санавиации в сопровождении специалистов Московского центра медицины катастроф, пояснили в пресс-службе.
Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной уточнил, что оба пациента дышат самостоятельно, сейчас их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКурская областьРоссияМоскваВооруженные силы Украины
 
 
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