https://ria.ru/20250311/podrostki-2004406391.html

Двоих подростков, пострадавших при обстреле курского ТЦ, доставили в РДКБ

Двоих подростков, пострадавших при обстреле курского ТЦ, доставили в РДКБ - РИА Новости, 11.03.2025

Двоих подростков, пострадавших при обстреле курского ТЦ, доставили в РДКБ

Двое подростков, пострадавших в результате обстрела торгового центра в Курской области, госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ)... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:10:00+03:00

2025-03-11T20:10:00+03:00

2025-03-11T20:10:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Двое подростков, пострадавших в результате обстрела торгового центра в Курской области, госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России в Москве, их состояние стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба РДКБ. "Два 14-летних подростка, получившие тяжелые минно-взрывные травмы при обстреле со стороны ВСУ торгового центра в Беловском районе Курской области, экстренно госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России",- говорится в сообщении. Пострадавших детей эвакуировали бортом санавиации в сопровождении специалистов Московского центра медицины катастроф, пояснили в пресс-службе. Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной уточнил, что оба пациента дышат самостоятельно, сейчас их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

https://ria.ru/20250310/obstrel-2004197775.html

курская область

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, курская область, россия, москва, вооруженные силы украины