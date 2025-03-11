https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004315246.html

Житель Подмосковья рассказал об атаке украинских БПЛА на жилые дома

Житель Подмосковья рассказал об атаке украинских БПЛА на жилые дома - РИА Новости, 11.03.2025

Житель Подмосковья рассказал об атаке украинских БПЛА на жилые дома

Атака украинских беспилотников на жилые дома в подмосковном Видном велась целенаправленно и с расчетом на жертвы среди населения, заявил РИА Новости местный... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:16:00+03:00

2025-03-11T14:16:00+03:00

2025-03-11T14:18:00+03:00

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андрей воробьев

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

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ВИДНОЕ (Московская обл.), 11 мар — РИА Новости. Атака украинских беспилотников на жилые дома в подмосковном Видном велась целенаправленно и с расчетом на жертвы среди населения, заявил РИА Новости местный житель. "Здесь найдены были поражающие элементы — маленькие шарики, картечь, в квартире, которая была подвержена атаке… Люди говорят, что это был исключительно акт террора, направленный на то, чтобы посеять панику, чтобы были жертвы. Не военные объекты подвергались атаке, целенаправленно кошмарится местное население", - сказал собеседник агентства. По его словам, беспилотники летели не беспорядочно, а "целенаправленно в жилой квартал". "Здесь нет военных объектов вообще", - пояснил местный житель. "У соседей повыбивало окна. Были в управляющей компании, там на компенсацию просят люди. Вроде бы как она идет навстречу, даже будут стеклить. Не оставляют в беде", - добавил собеседник. Один из украинских беспилотников ударил в западную часть многоквартирного дома, повредив балконы, окна и фасад. Осколки БПЛА также попали в несколько припаркованных рядом автомобилей, у одного из них выбито стекло, у другого - пробит капот. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, говоря об атаке БПЛА в Домодедово, отмечал, что, "судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди". Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

https://ria.ru/20250308/ataka-2003772033.html

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московская область (подмосковье), россия, видное, андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия