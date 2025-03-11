https://ria.ru/20250311/pobeda-2004404714.html

Более 28 тысяч москвичей получат материальную помощь к юбилею Победы

Более 28 тысяч москвичей получат материальную помощь к юбилею Победы - РИА Новости, 11.03.2025

Более 28 тысяч москвичей получат материальную помощь к юбилею Победы

Материальную помощь к юбилею Победы в Великой Отечественной войне выплатят 28,5 тысячи москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:53:00+03:00

2025-03-11T19:53:00+03:00

2025-03-11T19:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

сергей собянин

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Материальную помощь к юбилею Победы в Великой Отечественной войне выплатят 28,5 тысячи москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр рассказал, что к юбилею Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от города единовременную материальную помощь, размер выплат составит от 25 до 70 тысяч рублей. "Ожидается, что материальная помощь будет выплачена 28,5 тысячи москвичей", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва