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Более 28 тысяч москвичей получат материальную помощь к юбилею Победы
Более 28 тысяч москвичей получат материальную помощь к юбилею Победы - РИА Новости, 11.03.2025
Более 28 тысяч москвичей получат материальную помощь к юбилею Победы
Материальную помощь к юбилею Победы в Великой Отечественной войне выплатят 28,5 тысячи москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:53:00+03:00
2025-03-11T19:53:00+03:00
2025-03-11T19:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Материальную помощь к юбилею Победы в Великой Отечественной войне выплатят 28,5 тысячи москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр рассказал, что к юбилею Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от города единовременную материальную помощь, размер выплат составит от 25 до 70 тысяч рублей. "Ожидается, что материальная помощь будет выплачена 28,5 тысячи москвичей", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва
Более 28 тысяч москвичей получат материальную помощь к юбилею Победы
Собянин: материальная помощь к юбилею Победы будет выплачена 28,5 тыс москвичей