https://ria.ru/20250311/peskov-2004397825.html
ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков
ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков
ОБСЕ на современном этапе сталкивается с проблемой двойных стандартов, организация не может выполнять те функции, которые были возложены на нее ранее, заявил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:14:00+03:00
2025-03-11T19:14:00+03:00
2025-03-11T19:24:00+03:00
обсе
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ на современном этапе сталкивается с проблемой двойных стандартов, организация не может выполнять те функции, которые были возложены на нее ранее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Эта организация, которая имеет существенные проблемы, существенные проблемы в двойных стандартах, в неспособности на самом деле выполнять сейчас те функции, которые выполняли", - заявил Песков.
https://ria.ru/20250311/peskov-2004397651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, дмитрий песков, россия
ОБСЕ, Дмитрий Песков, Россия
ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков
Песков заявил, что ОБСЕ сейчас сталкивается с проблемами двойных стандартов