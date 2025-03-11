https://ria.ru/20250311/peskov-2004397825.html

ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков

ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025

ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков

ОБСЕ на современном этапе сталкивается с проблемой двойных стандартов, организация не может выполнять те функции, которые были возложены на нее ранее, заявил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:14:00+03:00

2025-03-11T19:14:00+03:00

2025-03-11T19:24:00+03:00

обсе

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ на современном этапе сталкивается с проблемой двойных стандартов, организация не может выполнять те функции, которые были возложены на нее ранее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Эта организация, которая имеет существенные проблемы, существенные проблемы в двойных стандартах, в неспособности на самом деле выполнять сейчас те функции, которые выполняли", - заявил Песков.

https://ria.ru/20250311/peskov-2004397651.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обсе, дмитрий песков, россия