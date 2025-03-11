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ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
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19:14 11.03.2025 (обновлено: 19:24 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004397825.html
ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков
ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков
ОБСЕ на современном этапе сталкивается с проблемой двойных стандартов, организация не может выполнять те функции, которые были возложены на нее ранее, заявил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:14:00+03:00
2025-03-11T19:24:00+03:00
обсе
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ на современном этапе сталкивается с проблемой двойных стандартов, организация не может выполнять те функции, которые были возложены на нее ранее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Эта организация, которая имеет существенные проблемы, существенные проблемы в двойных стандартах, в неспособности на самом деле выполнять сейчас те функции, которые выполняли", - заявил Песков.
https://ria.ru/20250311/peskov-2004397651.html
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обсе, дмитрий песков, россия
ОБСЕ, Дмитрий Песков, Россия
ОБСЕ не может выполнять возложенные на нее функции, заявил Песков

Песков заявил, что ОБСЕ сейчас сталкивается с проблемами двойных стандартов

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ на современном этапе сталкивается с проблемой двойных стандартов, организация не может выполнять те функции, которые были возложены на нее ранее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
«
"Эта организация, которая имеет существенные проблемы, существенные проблемы в двойных стандартах, в неспособности на самом деле выполнять сейчас те функции, которые выполняли", - заявил Песков.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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ОБСЕДмитрий ПесковРоссия
 
 
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