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Песков рассказал о позиции ОБСЕ по России - РИА Новости, 11.03.2025
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19:14 11.03.2025 (обновлено: 19:30 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004397651.html
Песков рассказал о позиции ОБСЕ по России
Песков рассказал о позиции ОБСЕ по России - РИА Новости, 11.03.2025
Песков рассказал о позиции ОБСЕ по России
ОБСЕ старается вести сбалансированную политику, но по сути всегда занимает позицию против интересов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:14:00+03:00
2025-03-11T19:30:00+03:00
обсе
в мире
россия
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
феридун синирлиоглу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ старается вести сбалансированную политику, но по сути всегда занимает позицию против интересов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Визит в Москву генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу состоялся во вторник."Де-факто действительно ОБСЕ-шники постоянно вроде бы пытаются держать баланс, но по сути они всегда занимают позицию против интересов России", - сказал Песков в интервью "Известиям".Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.Песков ранее заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
https://ria.ru/20250311/obse-2004398377.html
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обсе, в мире, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий песков, феридун синирлиоглу, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье
ОБСЕ, В мире, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Феридун Синирлиоглу, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Песков рассказал о позиции ОБСЕ по России

Песков: ОБСЕ всегда занимает позицию против интересов России

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : OSCE/Curtis Budden
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ старается вести сбалансированную политику, но по сути всегда занимает позицию против интересов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Визит в Москву генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу состоялся во вторник.
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"Де-факто действительно ОБСЕ-шники постоянно вроде бы пытаются держать баланс, но по сути они всегда занимают позицию против интересов России", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.
Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.
Песков ранее заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
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ОБСЕВ миреРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковФеридун СинирлиоглуВооруженные силы УкраиныАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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