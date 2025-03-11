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Россия предпочитает достичь своих целей мирным путем, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 11.03.2025 (обновлено: 14:40 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004322097.html
Россия предпочитает достичь своих целей мирным путем, заявил Песков
Россия предпочитает достичь своих целей мирным путем, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
Россия предпочитает достичь своих целей мирным путем, заявил Песков
Россия открыта мирным усилиям и урегулированию по Украине, Москва предпочитает достичь целей мирным и дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:32:00+03:00
2025-03-11T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия открыта мирным усилиям и урегулированию по Украине, Москва предпочитает достичь целей мирным и дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия открыта мирным усилиям, мирному урегулированию вокруг Украины, и мы на самом деле предпочитаем достигать наших целей мирным и дипломатическим путем", - сказа Песков, заявление которого приводит агентство Блумберг.Он также отметил, что Украине нужно принять шаги для того, чтобы разрешить переговоры."Если сегодня и завтра покажет, что Украина готова к переговорам, это будет другая история", - добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004313399.html
https://ria.ru/20250311/peskov-2004299353.html
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россия, в мире, украина, москва, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Россия предпочитает достичь своих целей мирным путем, заявил Песков

Песков: Россия предпочитает достичь своих целей мирным и дипломатическим путем

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия открыта мирным усилиям и урегулированию по Украине, Москва предпочитает достичь целей мирным и дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия открыта мирным усилиям, мирному урегулированию вокруг Украины, и мы на самом деле предпочитаем достигать наших целей мирным и дипломатическим путем", - сказа Песков, заявление которого приводит агентство Блумберг.
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Он также отметил, что Украине нужно принять шаги для того, чтобы разрешить переговоры.
"Если сегодня и завтра покажет, что Украина готова к переговорам, это будет другая история", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаМоскваДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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