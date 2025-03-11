https://ria.ru/20250311/peskov-2004322097.html

Россия предпочитает достичь своих целей мирным путем, заявил Песков

Россия предпочитает достичь своих целей мирным путем, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025

Россия предпочитает достичь своих целей мирным путем, заявил Песков

Россия открыта мирным усилиям и урегулированию по Украине, Москва предпочитает достичь целей мирным и дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:32:00+03:00

2025-03-11T14:32:00+03:00

2025-03-11T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия открыта мирным усилиям и урегулированию по Украине, Москва предпочитает достичь целей мирным и дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия открыта мирным усилиям, мирному урегулированию вокруг Украины, и мы на самом деле предпочитаем достигать наших целей мирным и дипломатическим путем", - сказа Песков, заявление которого приводит агентство Блумберг.Он также отметил, что Украине нужно принять шаги для того, чтобы разрешить переговоры."Если сегодня и завтра покажет, что Украина готова к переговорам, это будет другая история", - добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250311/lavrov-2004313399.html

https://ria.ru/20250311/peskov-2004299353.html

россия

украина

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россия, в мире, украина, москва, дмитрий песков, владимир зеленский