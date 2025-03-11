Рейтинг@Mail.ru
Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:16 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/peskov-2004301068.html
Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле
Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2025
Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле
Моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, проявляются сегодня в полный рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:16:00+03:00
2025-03-11T13:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
юнна мориц
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, проявляются сегодня в полный рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие покупают транспортные средства, средства связи, беспилотники. Это массовое движение. Это очень большое количество компаний, бизнесменов, просто граждан... В этом плане все наши моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, они проявляются в полный рост сегодня", - сказал Песков журналистам, комментируя тот факт, что лауреат национальной литературной премии "Слово", писательница Юнна Мориц направила часть полученных средств на покупку БПЛА для российской армии. При этом в Кремле положительно оценили поступок писательницы. Мориц получила гран-при национальной литературной премии "Слово" с формулировкой "За вклад в литературу".
https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, юнна мориц, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков, Юнна Мориц, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле

Песков: моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Центр Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, проявляются сегодня в полный рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Многие покупают транспортные средства, средства связи, беспилотники. Это массовое движение. Это очень большое количество компаний, бизнесменов, просто граждан... В этом плане все наши моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, они проявляются в полный рост сегодня", - сказал Песков журналистам, комментируя тот факт, что лауреат национальной литературной премии "Слово", писательница Юнна Мориц направила часть полученных средств на покупку БПЛА для российской армии.
При этом в Кремле положительно оценили поступок писательницы. Мориц получила гран-при национальной литературной премии "Слово" с формулировкой "За вклад в литературу".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой
12:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДмитрий ПесковЮнна Мориц80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала