https://ria.ru/20250311/peskov-2004301068.html

Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле

Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2025

Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле

Моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, проявляются сегодня в полный рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:16:00+03:00

2025-03-11T13:16:00+03:00

2025-03-11T13:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий песков

юнна мориц

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, проявляются сегодня в полный рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие покупают транспортные средства, средства связи, беспилотники. Это массовое движение. Это очень большое количество компаний, бизнесменов, просто граждан... В этом плане все наши моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, они проявляются в полный рост сегодня", - сказал Песков журналистам, комментируя тот факт, что лауреат национальной литературной премии "Слово", писательница Юнна Мориц направила часть полученных средств на покупку БПЛА для российской армии. При этом в Кремле положительно оценили поступок писательницы. Мориц получила гран-при национальной литературной премии "Слово" с формулировкой "За вклад в литературу".

https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, юнна мориц, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество