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Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле
Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2025
Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле
Моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, проявляются сегодня в полный рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:16:00+03:00
2025-03-11T13:16:00+03:00
2025-03-11T13:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
юнна мориц
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, проявляются сегодня в полный рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие покупают транспортные средства, средства связи, беспилотники. Это массовое движение. Это очень большое количество компаний, бизнесменов, просто граждан... В этом плане все наши моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, они проявляются в полный рост сегодня", - сказал Песков журналистам, комментируя тот факт, что лауреат национальной литературной премии "Слово", писательница Юнна Мориц направила часть полученных средств на покупку БПЛА для российской армии. При этом в Кремле положительно оценили поступок писательницы. Мориц получила гран-при национальной литературной премии "Слово" с формулировкой "За вклад в литературу".
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россия, дмитрий песков, юнна мориц, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков, Юнна Мориц, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле
Песков: моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас