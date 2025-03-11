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Песков прокомментировал желание Львовской области сотрудничать с США - РИА Новости, 11.03.2025
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13:13 11.03.2025 (обновлено: 13:14 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004300441.html
Песков прокомментировал желание Львовской области сотрудничать с США
Песков прокомментировал желание Львовской области сотрудничать с США - РИА Новости, 11.03.2025
Песков прокомментировал желание Львовской области сотрудничать с США
На Украине заметна "изрядная фрагментация" государства, но вряд ли желание Львовской области сотрудничать с США можно считать признаком развала страны, заявил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:13:00+03:00
2025-03-11T13:14:00+03:00
в мире
украина
львовская область
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На Украине заметна "изрядная фрагментация" государства, но вряд ли желание Львовской области сотрудничать с США можно считать признаком развала страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии лоббиста со стороны Львовской области для переговоров с Вашингтоном. "Нужно, конечно, понимать, что это за предмет контракта, но я не думаю, что это какие-то признаки развала Украины. Там и так изрядная фрагментация, изрядная фрагментация на Украине есть де-факто", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250311/peskov-2004298432.html
украина
львовская область
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в мире, украина, львовская область, сша, дмитрий песков
В мире, Украина, Львовская область, США, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал желание Львовской области сотрудничать с США

Песков: на Украине заметна изрядная фрагментация государства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На Украине заметна "изрядная фрагментация" государства, но вряд ли желание Львовской области сотрудничать с США можно считать признаком развала страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии лоббиста со стороны Львовской области для переговоров с Вашингтоном.
"Нужно, конечно, понимать, что это за предмет контракта, но я не думаю, что это какие-то признаки развала Украины. Там и так изрядная фрагментация, изрядная фрагментация на Украине есть де-факто", - сказал Песков журналистам.
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В миреУкраинаЛьвовская областьСШАДмитрий Песков
 
 
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