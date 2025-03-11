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Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
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13:11 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/peskov-2004299353.html
Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков
Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков
Переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:11:00+03:00
2025-03-11T13:11:00+03:00
в мире
украина
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле ночную атаку БПЛА на московский регион попыткой Украины сорвать мирный процесс. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". "Переговоров пока нет. Пока американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока переговоров нет, поэтому здесь пока нечего срывать", - сказал Песков.
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в мире, украина, московская область (подмосковье), россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Песков
Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков

Песков: переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле ночную атаку БПЛА на московский регион попыткой Украины сорвать мирный процесс.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
"Переговоров пока нет. Пока американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока переговоров нет, поэтому здесь пока нечего срывать", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня
12:16
 
В миреУкраинаМосковская область (Подмосковье)РоссияДмитрий Песков
 
 
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