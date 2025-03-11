https://ria.ru/20250311/peskov-2004299353.html

Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков

Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025

Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков

Переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:11:00+03:00

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2025-03-11T13:11:00+03:00

в мире

украина

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле ночную атаку БПЛА на московский регион попыткой Украины сорвать мирный процесс. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". "Переговоров пока нет. Пока американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока переговоров нет, поэтому здесь пока нечего срывать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250311/peskov-2004288385.html

украина

московская область (подмосковье)

россия

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в мире, украина, московская область (подмосковье), россия, дмитрий песков