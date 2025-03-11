https://ria.ru/20250311/peskov-2004299353.html
Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков
Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков
Переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:11:00+03:00
2025-03-11T13:11:00+03:00
2025-03-11T13:11:00+03:00
в мире
украина
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле ночную атаку БПЛА на московский регион попыткой Украины сорвать мирный процесс. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". "Переговоров пока нет. Пока американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока переговоров нет, поэтому здесь пока нечего срывать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250311/peskov-2004288385.html
украина
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, московская область (подмосковье), россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Песков
Переговоров по Украине пока нет, срывать нечего, заявил Песков
Песков: переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего