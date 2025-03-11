https://ria.ru/20250311/peskov-2004298982.html
Россия обсуждает ситуацию в Сирии с другими странами, заявил Песков
Россия обсуждает ситуацию в Сирии с другими странами, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
Россия обсуждает ситуацию в Сирии с другими странами, заявил Песков
Россия ведет контакты с другими странами по сирийской проблематике и готова их продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:10:00+03:00
2025-03-11T13:10:00+03:00
2025-03-11T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия ведет контакты с другими странами по сирийской проблематике и готова их продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Готовы и ведем контакты с другими странами по сирийской проблематике", - сказал Песков журналистам на вопрос, готова ли Москва к совместным действиям с другими странами, в частности, с США и Израилем, по установлению порядка на территории Сирии.
https://ria.ru/20250311/siriya-2004298185.html
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дмитрий песков, россия, сирия, москва, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Сирия, Москва, В мире
Россия обсуждает ситуацию в Сирии с другими странами, заявил Песков
Песков: РФ ведет контакты со странами по ситуации в Сирии и готова их продолжать