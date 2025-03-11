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Песков прокомментировал показ генсеку ОБСЕ последствий атаки БПЛА
Песков прокомментировал показ генсеку ОБСЕ последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Песков прокомментировал показ генсеку ОБСЕ последствий атаки БПЛА
Решение показать генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу последствия атаки украинских БПЛА в Подмосковье... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:09:00+03:00
2025-03-11T13:09:00+03:00
2025-03-11T13:11:00+03:00
московская область (подмосковье)
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феридун синирлиоглу
дмитрий песков
обсе
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решение показать генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу последствия атаки украинских БПЛА в Подмосковье правильное, так как речь идет о жилых домах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном. "Показывать, безусловно, нужно. Это абсолютно правильно, что ему показали последствия атаки, а главное - показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах", - сказал Песков журналистам. При этом он отметил, что не нужно преувеличивать ожидания того, что увиденное как-то отразится на позиции ОБСЕ по отношению к конфликту. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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московская область (подмосковье), россия, москва, феридун синирлиоглу, дмитрий песков, обсе, атака беспилотников на москву и подмосковье
Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Феридун Синирлиоглу, Дмитрий Песков, ОБСЕ, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Песков прокомментировал показ генсеку ОБСЕ последствий атаки БПЛА
Песков назвал решение показать Синирлиоглу последствия атаки БПЛА правильным