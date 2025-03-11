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Польша не прочь поживиться территориями западной Украины, заявили в Кремле
Польша не прочь поживиться территориями западной Украины, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2025
Польша не прочь поживиться территориями западной Украины, заявили в Кремле
Не секрет, что Варшава не прочь поживиться территориями западной Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:08:00+03:00
2025-03-11T13:08:00+03:00
2025-03-11T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Не секрет, что Варшава не прочь поживиться территориями западной Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что Варшава не прочь поживиться, так сказать, территориями западной Украины, это в исторической ретроспективе и перспективе, это не секрет. Могут ли отдельно области на Украине заключать такие контракты, ну, это, наверное, зависит от внутреннего законодательства. Я, к сожалению, здесь не могу квалифицированно ответить", - сказал Песков журналистам.
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украина, варшава, россия, дмитрий песков, в мире
Украина, Варшава, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Польша не прочь поживиться территориями западной Украины, заявили в Кремле
Песков: Польша не прочь поживиться территориями западной Украины