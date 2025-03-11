https://ria.ru/20250311/peskov-2004289211.html
Песков сделал заявление об урегулировании на Украине
Песков сделал заявление об урегулировании на Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Песков сделал заявление об урегулировании на Украине
Говорить о позициях насчёт украинского урегулирования сейчас невозможно, озвучивать детали возможных планов на этот счёт было бы глупостью, заявил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:21:00+03:00
2025-03-11T12:21:00+03:00
2025-03-11T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Говорить о позициях насчёт украинского урегулирования сейчас невозможно, озвучивать детали возможных планов на этот счёт было бы глупостью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Сегодня только американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать - это было бы большой глупостью", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики, отвечая на вопрос о позиции Кремля в случае предложения о частичном прекращении огня. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. -0-
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дмитрий песков, марко рубио, майк уолтц, сша, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Майк Уолтц, США, Россия, Украина, В мире
Песков сделал заявление об урегулировании на Украине
Песков: говорить о позициях по урегулированию на Украине сейчас невозможно