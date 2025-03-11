Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня
Песков: спросите у Киева, почему атака БПЛА по Москве случилась именно сегодня
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у представителей Украины, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно сегодня.
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"А вы спросите у киевского режима", — сказал Песков на полях конференции в Высшей школе экономики.
Так он ответил на вопрос, почему атака БПЛА произошла именно во вторник при кажущейся близости переговоров.
Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
- Всего над территорией России сбили 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
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