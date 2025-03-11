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Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня - РИА Новости, 11.03.2025
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12:16 11.03.2025 (обновлено: 13:13 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004288385.html
Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня
Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня - РИА Новости, 11.03.2025
Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у представителей Украины, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно сегодня. РИА Новости, 11.03.2025
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россия
московская область (подмосковье)
москва
дмитрий песков
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у представителей Украины, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно сегодня. "А вы спросите у киевского режима", — сказал Песков на полях конференции в Высшей школе экономики.Так он ответил на вопрос, почему атака БПЛА произошла именно во вторник при кажущейся близости переговоров. Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
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россия, московская область (подмосковье), москва, дмитрий песков, атака беспилотников на москву и подмосковье
Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Дмитрий Песков, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня

Песков: спросите у Киева, почему атака БПЛА по Москве случилась именно сегодня

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у представителей Украины, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно сегодня.
«
"А вы спросите у киевского режима", — сказал Песков на полях конференции в Высшей школе экономики.
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Кремле увидели в атаке на Московский регион угрозу контактам по Украине
13:07
Так он ответил на вопрос, почему атака БПЛА произошла именно во вторник при кажущейся близости переговоров.
Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
  • Всего над территорией России сбили 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
  • В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", два человека погибли, один пострадал.
  • В Видном получили ранения шесть человек.
  • Всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах.
  • При падении осколков дронов в Москве и области получили повреждения жилые дома.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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11:54
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваДмитрий ПесковАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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