https://ria.ru/20250311/peskov-2004288385.html

Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня

Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня - РИА Новости, 11.03.2025

Песков предложил Киеву объяснить, почему атака БПЛА произошла сегодня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у представителей Украины, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно сегодня. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:16:00+03:00

2025-03-11T12:16:00+03:00

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россия

московская область (подмосковье)

москва

дмитрий песков

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у представителей Украины, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно сегодня. "А вы спросите у киевского режима", — сказал Песков на полях конференции в Высшей школе экономики.Так он ответил на вопрос, почему атака БПЛА произошла именно во вторник при кажущейся близости переговоров. Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004297639.html

https://ria.ru/20250311/obse-2004279064.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

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россия, московская область (подмосковье), москва, дмитрий песков, атака беспилотников на москву и подмосковье