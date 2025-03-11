https://ria.ru/20250311/peskov-2004276805.html

Кремль: США проинформируют Москву по контактам с Украиной

Кремль: США проинформируют Москву по контактам с Украиной - РИА Новости, 11.03.2025

Кремль: США проинформируют Москву по контактам с Украиной

США так или иначе проинформируют РФ по контактам с Украиной в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025

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марко рубио

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США так или иначе проинформируют РФ по контактам с Украиной в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня будут контакты в Джидде американо-украинские, каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас", - сказал он журналистам.На вопрос, какой будет позиция Кремля, если украинская делегация предложит частичное прекращение огня, Песков ответил: "Пока говорить о позициях совершенно невозможно, сегодня только американцы будут выяснять у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из плана по урегулированию сейчас доставать и озвучивать, было бы большой глупостью".Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250227/kooperatsiya-2002026891.html

сша

украина

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сша, дмитрий песков, украина, в мире, марко рубио, россия, майк уолтц