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Кремль: США проинформируют Москву по контактам с Украиной - РИА Новости, 11.03.2025
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11:45 11.03.2025 (обновлено: 12:29 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004276805.html
Кремль: США проинформируют Москву по контактам с Украиной
Кремль: США проинформируют Москву по контактам с Украиной - РИА Новости, 11.03.2025
Кремль: США проинформируют Москву по контактам с Украиной
США так или иначе проинформируют РФ по контактам с Украиной в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:45:00+03:00
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сша
дмитрий песков
украина
в мире
марко рубио
россия
майк уолтц
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США так или иначе проинформируют РФ по контактам с Украиной в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня будут контакты в Джидде американо-украинские, каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас", - сказал он журналистам.На вопрос, какой будет позиция Кремля, если украинская делегация предложит частичное прекращение огня, Песков ответил: "Пока говорить о позициях совершенно невозможно, сегодня только американцы будут выяснять у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из плана по урегулированию сейчас доставать и озвучивать, было бы большой глупостью".Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
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сша, дмитрий песков, украина, в мире, марко рубио, россия, майк уолтц
США, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Марко Рубио, Россия, Майк Уолтц
Кремль: США проинформируют Москву по контактам с Украиной

Песков: США проинформируют Москву по контактам с Украиной в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США так или иначе проинформируют РФ по контактам с Украиной в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будут контакты в Джидде американо-украинские, каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас", - сказал он журналистам.
На вопрос, какой будет позиция Кремля, если украинская делегация предложит частичное прекращение огня, Песков ответил: "Пока говорить о позициях совершенно невозможно, сегодня только американцы будут выяснять у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из плана по урегулированию сейчас доставать и озвучивать, было бы большой глупостью".
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
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