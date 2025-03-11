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Песков прокомментировал выборы в Румынии - РИА Новости, 11.03.2025
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11:42 11.03.2025 (обновлено: 12:34 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004275975.html
Песков прокомментировал выборы в Румынии
Песков прокомментировал выборы в Румынии - РИА Новости, 11.03.2025
Песков прокомментировал выборы в Румынии
Любые президентские выборы в Румынии без кандидата Кэлина Джеорджеску, получившего отказ в регистрации, были бы нелегитимными, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:42:00+03:00
2025-03-11T12:34:00+03:00
румыния
в мире
россия
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кэлин джеорджеску
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Любые президентские выборы в Румынии без кандидата Кэлина Джеорджеску, получившего отказ в регистрации, были бы нелегитимными, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков."Румыния в данном случае пошла по пути попрания демократии как таковой. На фоне этого, если называть вещи своими именами, любые выборы, которые состоятся без него, они будут нелегитимными", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
https://ria.ru/20250311/kreml-2004280921.html
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румыния, в мире, россия, бухарест, кэлин джеорджеску, дмитрий песков, нато
Румыния, В мире, Россия, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Дмитрий Песков, НАТО
Песков прокомментировал выборы в Румынии

Песков: любые выборы в Румынии без Джеорджеску были бы нелегитимными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Любые президентские выборы в Румынии без кандидата Кэлина Джеорджеску, получившего отказ в регистрации, были бы нелегитимными, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
"Румыния в данном случае пошла по пути попрания демократии как таковой. На фоне этого, если называть вещи своими именами, любые выборы, которые состоятся без него, они будут нелегитимными", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Кремле прокомментировали недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии
12:02
Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Кремль назвал данные о вмешательстве России в выборы в Румынии глупостью
11:42
 
РумынияВ миреРоссияБухарестКэлин ДжеорджескуДмитрий ПесковНАТО
 
 
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