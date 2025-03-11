Песков прокомментировал выборы в Румынии
Песков: любые выборы в Румынии без Джеорджеску были бы нелегитимными
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Любые президентские выборы в Румынии без кандидата Кэлина Джеорджеску, получившего отказ в регистрации, были бы нелегитимными, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
"Румыния в данном случае пошла по пути попрания демократии как таковой. На фоне этого, если называть вещи своими именами, любые выборы, которые состоятся без него, они будут нелегитимными", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.
Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.