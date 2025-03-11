https://ria.ru/20250311/peskov-2004275701.html

Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков

Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025

Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин проинформирован об атаке украинских беспилотников по России во вторник, военные сработали отлично, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:41:00+03:00

2025-03-11T11:41:00+03:00

2025-03-11T11:59:00+03:00

киев

высшая школа экономики (вшэ)

дмитрий песков

владимир путин

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирован об атаке украинских беспилотников по России во вторник, военные сработали отлично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, важно заметить - киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.

https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html

киев

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киев, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий песков, владимир путин, россия, происшествия