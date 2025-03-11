https://ria.ru/20250311/peskov-2004275701.html
Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков
Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин проинформирован об атаке украинских беспилотников по России во вторник, военные сработали отлично, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:41:00+03:00
2025-03-11T11:41:00+03:00
2025-03-11T11:59:00+03:00
киев
высшая школа экономики (вшэ)
дмитрий песков
владимир путин
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирован об атаке украинских беспилотников по России во вторник, военные сработали отлично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, важно заметить - киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.
https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий песков, владимир путин, россия, происшествия
Киев, Высшая школа экономики (ВШЭ), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Происшествия
Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков
Песков: Киев атакует жилые дома, военные сработали отлично, Путину докладывают