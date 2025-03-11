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Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
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11:41 11.03.2025 (обновлено: 11:59 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004275701.html
Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков
Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин проинформирован об атаке украинских беспилотников по России во вторник, военные сработали отлично, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:41:00+03:00
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киев
высшая школа экономики (вшэ)
дмитрий песков
владимир путин
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирован об атаке украинских беспилотников по России во вторник, военные сработали отлично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, важно заметить - киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.
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киев, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий песков, владимир путин, россия, происшествия
Киев, Высшая школа экономики (ВШЭ), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Происшествия
Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА, заявил Песков

Песков: Киев атакует жилые дома, военные сработали отлично, Путину докладывают

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирован об атаке украинских беспилотников по России во вторник, военные сработали отлично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, важно заметить - киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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11:51
 
КиевВысшая школа экономики (ВШЭ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПроисшествия
 
 
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