https://ria.ru/20250311/peskov-2004275267.html

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Уиткоффа в Россию

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 11.03.2025

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Уиткоффа в Россию

Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:39:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы своевременно проинформируем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о визите Уиткоффа в РФ.Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.

https://ria.ru/20250227/kooperatsiya-2002026891.html

россия

москва

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россия, стив уиткофф, москва, сша, дмитрий песков, в мире