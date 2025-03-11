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Песков назвал главный источник информации в России - РИА Новости, 11.03.2025
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11:17 11.03.2025 (обновлено: 11:18 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004269612.html
Песков назвал главный источник информации в России
Песков назвал главный источник информации в России - РИА Новости, 11.03.2025
Песков назвал главный источник информации в России
Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:17:00+03:00
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общество
дмитрий песков
россия
telegram
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? ...Мы не побежали включать телевизор. Мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram - это главный источник получения информации в нашей стране", - сказал Песков, выступая на конференции "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров" в Высшей школе экономики. Он добавил, что Telegram не располагает к длинным текстам и к анализу. "Если это не располагает к анализу, значит, меньше востребованы люди, которые анализируют ситуацию. Значит, больше востребованы люди, которые дают короткую, плоскую, не креативную информацию", - отметил Песков.
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общество, дмитрий песков, россия, telegram
Общество, Дмитрий Песков, Россия, Telegram
Песков назвал главный источник информации в России

Песков назвал Telegram главным источником информации в России

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? ...Мы не побежали включать телевизор. Мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram - это главный источник получения информации в нашей стране", - сказал Песков, выступая на конференции "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров" в Высшей школе экономики.
Он добавил, что Telegram не располагает к длинным текстам и к анализу.
"Если это не располагает к анализу, значит, меньше востребованы люди, которые анализируют ситуацию. Значит, больше востребованы люди, которые дают короткую, плоскую, не креативную информацию", - отметил Песков.
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