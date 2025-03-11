https://ria.ru/20250311/peskov-2004269612.html

Песков назвал главный источник информации в России

Песков назвал главный источник информации в России - РИА Новости, 11.03.2025

Песков назвал главный источник информации в России

Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:17:00+03:00

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2025-03-11T11:18:00+03:00

общество

дмитрий песков

россия

telegram

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? ...Мы не побежали включать телевизор. Мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram - это главный источник получения информации в нашей стране", - сказал Песков, выступая на конференции "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров" в Высшей школе экономики. Он добавил, что Telegram не располагает к длинным текстам и к анализу. "Если это не располагает к анализу, значит, меньше востребованы люди, которые анализируют ситуацию. Значит, больше востребованы люди, которые дают короткую, плоскую, не креативную информацию", - отметил Песков.

https://ria.ru/20250206/peskov-1997711225.html

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общество, дмитрий песков, россия, telegram