https://ria.ru/20250311/peskov-2004258188.html

Кремль: запасов оружия на Украине хватит даже при остановке поставок

Кремль: запасов оружия на Украине хватит даже при остановке поставок - РИА Новости, 11.03.2025

Кремль: запасов оружия на Украине хватит даже при остановке поставок

На Украину уже завезли столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На Украину уже завезли столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют", — сказал он, выступая на конференции в Высшей школе экономики.Песков также полагает, что в случае отключения американским предпринимателем Илоном Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной развединформацией, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 2:00 мск 4 марта. Его действие продлится до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не решит, что киевский режим демонстрирует приверженность мирным переговорам, утверждает Fox News.

https://ria.ru/20250309/ukraine-2003948978.html

https://ria.ru/20250311/ssha-2004260366.html

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украина, илон маск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киев, россия, в мире