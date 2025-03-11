https://ria.ru/20250311/peskov-2004257992.html
Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине
Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине
При отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:30:00+03:00
2025-03-11T10:30:00+03:00
2025-03-11T11:03:00+03:00
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илон маск
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. При отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.Он также полагает, что в случае отключения Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.
https://ria.ru/20250311/peskov-2004258188.html
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Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине
Песков: если Маск отключит связь Украине, найдется альтернативу