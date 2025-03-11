Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 11.03.2025 (обновлено: 11:03 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peskov-2004257992.html
Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине
Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине
При отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:30:00+03:00
2025-03-11T11:03:00+03:00
украина
киев
россия
илон маск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. При отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.Он также полагает, что в случае отключения Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.
https://ria.ru/20250311/peskov-2004258188.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, илон маск, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Россия, Илон Маск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине

Песков: если Маск отключит связь Украине, найдется альтернативу

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. При отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.
Он также полагает, что в случае отключения Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.
Боровицкая площадь и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Кремль: запасов оружия на Украине хватит даже при остановке поставок
10:31
 
УкраинаКиевРоссияИлон МаскДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала