https://ria.ru/20250311/peskov-2004257992.html

Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине

Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине - РИА Новости, 11.03.2025

Песков прокомментировал ситуацию со Starlink на Украине

При отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:30:00+03:00

2025-03-11T10:30:00+03:00

2025-03-11T11:03:00+03:00

украина

киев

россия

илон маск

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. При отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.Он также полагает, что в случае отключения Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.

https://ria.ru/20250311/peskov-2004258188.html

украина

киев

россия

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украина, киев, россия, илон маск, дмитрий песков, вооруженные силы украины