https://ria.ru/20250311/pes-2004262177.html

В Орске бездомный пес напал на ребенка

В Орске бездомный пес напал на ребенка - РИА Новости, 11.03.2025

В Орске бездомный пес напал на ребенка

В Орске Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка, катающегося с горки, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:45:00+03:00

2025-03-11T10:45:00+03:00

2025-03-11T13:37:00+03:00

происшествия

орск

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургская область

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УФА, 11 мар — РИА Новости. В Орске Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка, катающегося с горки, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. "В социальных медиа сообщается, что в городе Орске бездомная собака напала на ребенка, когда он катался с горки. Местные жители обращают внимание на системную проблему с бездомными собаками", — отметили в ведомстве.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах инцидента.Областные следователи ранее возбудили уголовное дело после сообщений о нападениях безнадзорных собак на людей в Орске.

https://ria.ru/20250307/strelba-2003649151.html

орск

россия

оренбургская область

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происшествия, орск, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область