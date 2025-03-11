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В Орске бездомный пес напал на ребенка - РИА Новости, 11.03.2025
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10:45 11.03.2025 (обновлено: 13:37 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/pes-2004262177.html
В Орске бездомный пес напал на ребенка
В Орске бездомный пес напал на ребенка - РИА Новости, 11.03.2025
В Орске бездомный пес напал на ребенка
В Орске Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка, катающегося с горки, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:45:00+03:00
2025-03-11T13:37:00+03:00
происшествия
орск
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
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УФА, 11 мар — РИА Новости. В Орске Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка, катающегося с горки, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. &quot;В социальных медиа сообщается, что в городе Орске бездомная собака напала на ребенка, когда он катался с горки. Местные жители обращают внимание на системную проблему с бездомными собаками&quot;, — отметили в ведомстве.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах инцидента.Областные следователи ранее возбудили уголовное дело после сообщений о нападениях безнадзорных собак на людей в Орске.
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орск
россия
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происшествия, орск, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область
Происшествия, Орск, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургская область
В Орске бездомный пес напал на ребенка

Бастрыкин запросил доклад о нападении бездомного пса на ребенка в Орске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 11 мар — РИА Новости. В Орске Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка, катающегося с горки, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.
«

"В социальных медиа сообщается, что в городе Орске бездомная собака напала на ребенка, когда он катался с горки. Местные жители обращают внимание на системную проблему с бездомными собаками", — отметили в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах инцидента.
Областные следователи ранее возбудили уголовное дело после сообщений о нападениях безнадзорных собак на людей в Орске.
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ПроисшествияОрскРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская область
 
 
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