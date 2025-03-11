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В Орске бездомный пес напал на ребенка
В Орске бездомный пес напал на ребенка - РИА Новости, 11.03.2025
В Орске бездомный пес напал на ребенка
В Орске Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка, катающегося с горки, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:45:00+03:00
2025-03-11T10:45:00+03:00
2025-03-11T13:37:00+03:00
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
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УФА, 11 мар — РИА Новости. В Орске Оренбургской области бездомная собака напала на ребенка, катающегося с горки, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. "В социальных медиа сообщается, что в городе Орске бездомная собака напала на ребенка, когда он катался с горки. Местные жители обращают внимание на системную проблему с бездомными собаками", — отметили в ведомстве.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах инцидента.Областные следователи ранее возбудили уголовное дело после сообщений о нападениях безнадзорных собак на людей в Орске.
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происшествия, орск, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область
Происшествия, Орск, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургская область
В Орске бездомный пес напал на ребенка
Бастрыкин запросил доклад о нападении бездомного пса на ребенка в Орске