Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути
Губернатор Цыбульский: морские перевозки по Севморпути выросли на 30% с 2023 г
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Перевозки по Северному морскому пути для Архангельской области с 2023 года выросли на 30%, увеличивается число заходов в регион судов из Китая, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Александр Цыбульский.
Во вторник глава государства принял в Кремле губернатора Архангельской области.
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"У нас на 30% с 2023 года произошел (рост) именно морских перевозок по Северному морскому пути. Мы раскатали маршрут с китайцами контейнерный - 40 лет у нас не было такого маршрута, первый раз в 2023 (году) был один судозаход Шанхай – Архангельск. В прошлом году уже было десять судозаходов, на этот год уже планируем до 20 судозаходов", - сказал Цыбульский.
Он отметил, что благодаря этому порт "зажил" - начинает абсолютно новую компетенцию в перевозке контейнерных грузов. По его мнению, это создает предпосылки для того, чтобы серьезно задуматься о реализации нового стратегического проекта по строительству глубоководного района морского порта Архангельска.
"Мы достаточно большую работу в течение почти полутора лет с нашим основным партнером – госкорпорацией "Росатом" – провели. Они в этом проекте заинтересованы. Сейчас уже на выходе появляется декларация о намерениях, в том числе… есть заинтересованность у наших китайских партнеров в этом проекте поучаствовать. Как только мы окончательно доконфигурируем те условия, на которых они готовы участвовать в этом проекте, отдельно попрошу тогда возможность вам доложить о нем", - уточнил губернатор.