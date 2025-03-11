https://ria.ru/20250311/perevozki-2004348374.html

Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути

Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути - РИА Новости, 11.03.2025

Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути

Перевозки по Северному морскому пути для Архангельской области с 2023 года выросли на 30%, увеличивается число заходов в регион судов из Китая, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:41:00+03:00

2025-03-11T15:41:00+03:00

2025-03-11T15:41:00+03:00

экономика

архангельская область

архангельск

китай

александр цыбульский

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Перевозки по Северному морскому пути для Архангельской области с 2023 года выросли на 30%, увеличивается число заходов в регион судов из Китая, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Александр Цыбульский. Во вторник глава государства принял в Кремле губернатора Архангельской области. "У нас на 30% с 2023 года произошел (рост) именно морских перевозок по Северному морскому пути. Мы раскатали маршрут с китайцами контейнерный - 40 лет у нас не было такого маршрута, первый раз в 2023 (году) был один судозаход Шанхай – Архангельск. В прошлом году уже было десять судозаходов, на этот год уже планируем до 20 судозаходов", - сказал Цыбульский. Он отметил, что благодаря этому порт "зажил" - начинает абсолютно новую компетенцию в перевозке контейнерных грузов. По его мнению, это создает предпосылки для того, чтобы серьезно задуматься о реализации нового стратегического проекта по строительству глубоководного района морского порта Архангельска. "Мы достаточно большую работу в течение почти полутора лет с нашим основным партнером – госкорпорацией "Росатом" – провели. Они в этом проекте заинтересованы. Сейчас уже на выходе появляется декларация о намерениях, в том числе… есть заинтересованность у наших китайских партнеров в этом проекте поучаствовать. Как только мы окончательно доконфигурируем те условия, на которых они готовы участвовать в этом проекте, отдельно попрошу тогда возможность вам доложить о нем", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250311/patrushev-2004291278.html

архангельская область

архангельск

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, архангельская область, архангельск, китай, александр цыбульский, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"