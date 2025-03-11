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Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути - РИА Новости, 11.03.2025
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15:41 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/perevozki-2004348374.html
Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути
Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути - РИА Новости, 11.03.2025
Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути
Перевозки по Северному морскому пути для Архангельской области с 2023 года выросли на 30%, увеличивается число заходов в регион судов из Китая, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:41:00+03:00
2025-03-11T15:41:00+03:00
экономика
архангельская область
архангельск
китай
александр цыбульский
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Перевозки по Северному морскому пути для Архангельской области с 2023 года выросли на 30%, увеличивается число заходов в регион судов из Китая, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Александр Цыбульский. Во вторник глава государства принял в Кремле губернатора Архангельской области. "У нас на 30% с 2023 года произошел (рост) именно морских перевозок по Северному морскому пути. Мы раскатали маршрут с китайцами контейнерный - 40 лет у нас не было такого маршрута, первый раз в 2023 (году) был один судозаход Шанхай – Архангельск. В прошлом году уже было десять судозаходов, на этот год уже планируем до 20 судозаходов", - сказал Цыбульский. Он отметил, что благодаря этому порт "зажил" - начинает абсолютно новую компетенцию в перевозке контейнерных грузов. По его мнению, это создает предпосылки для того, чтобы серьезно задуматься о реализации нового стратегического проекта по строительству глубоководного района морского порта Архангельска. "Мы достаточно большую работу в течение почти полутора лет с нашим основным партнером – госкорпорацией "Росатом" – провели. Они в этом проекте заинтересованы. Сейчас уже на выходе появляется декларация о намерениях, в том числе… есть заинтересованность у наших китайских партнеров в этом проекте поучаствовать. Как только мы окончательно доконфигурируем те условия, на которых они готовы участвовать в этом проекте, отдельно попрошу тогда возможность вам доложить о нем", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250311/patrushev-2004291278.html
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экономика, архангельская область, архангельск, китай, александр цыбульский, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Архангельская область, Архангельск, Китай, Александр Цыбульский, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути

Губернатор Цыбульский: морские перевозки по Севморпути выросли на 30% с 2023 г

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Перевозки по Северному морскому пути для Архангельской области с 2023 года выросли на 30%, увеличивается число заходов в регион судов из Китая, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Александр Цыбульский.
Во вторник глава государства принял в Кремле губернатора Архангельской области.
«
"У нас на 30% с 2023 года произошел (рост) именно морских перевозок по Северному морскому пути. Мы раскатали маршрут с китайцами контейнерный - 40 лет у нас не было такого маршрута, первый раз в 2023 (году) был один судозаход ШанхайАрхангельск. В прошлом году уже было десять судозаходов, на этот год уже планируем до 20 судозаходов", - сказал Цыбульский.
Он отметил, что благодаря этому порт "зажил" - начинает абсолютно новую компетенцию в перевозке контейнерных грузов. По его мнению, это создает предпосылки для того, чтобы серьезно задуматься о реализации нового стратегического проекта по строительству глубоководного района морского порта Архангельска.
"Мы достаточно большую работу в течение почти полутора лет с нашим основным партнером – госкорпорацией "Росатом" – провели. Они в этом проекте заинтересованы. Сейчас уже на выходе появляется декларация о намерениях, в том числе… есть заинтересованность у наших китайских партнеров в этом проекте поучаствовать. Как только мы окончательно доконфигурируем те условия, на которых они готовы участвовать в этом проекте, отдельно попрошу тогда возможность вам доложить о нем", - уточнил губернатор.
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ЭкономикаАрхангельская областьАрхангельскКитайАлександр ЦыбульскийВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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