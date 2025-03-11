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"Мяч на стороне России": Украина заявила о готовности к перемирию

"Мяч на стороне России": Украина заявила о готовности к перемирию - РИА Новости, 11.03.2025

"Мяч на стороне России": Украина заявила о готовности к перемирию

В Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций с Украины и из США. Памятуя недавнюю выволочку для Зеленского в Белом доме, на этот раз решились обойтись... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:08:00+03:00

2025-03-11T22:08:00+03:00

2025-03-11T22:32:00+03:00

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В Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций с Украины и из США. Памятуя недавнюю выволочку для Зеленского в Белом доме, на этот раз решились обойтись без первых лиц.И это, судя по всему, дало свои плоды. Как следует из заявлений сторон, Киев согласился на немедленное прекращение огня сроком на тридцать дней с возможностью продления. Взамен США объявили о возобновлении поставок вооружений и передаче разведданных.Это сильно отличается не только от хотелок Зеленского, которые он пытался озвучить в Белом доме, но и от утренних заявлений Ермака. Свою позицию перед встречей изложил Ермак в статье для The Guardian, которая вышла практически синхронно с началом переговоров. Она, конечно, в большей степени была адресована европейцам. Оно и понятно — на переговорах с американцами украинской делегации предстояло больше слушать, что им скажут, нежели заявлять о каких-либо претензиях. Однако интересный момент в опусе Ермака все же имелся.И дело здесь не в трех условиях, которые глава офиса Зеленского озвучил (гарантии безопасности, сохранение и усиление санкций против России, контроль Европы над замороженными российским активами и использование их для поддержки Киева), а в том, чего в перечне не было.Ни в одном предложении, ни в одном абзаце статьи не было ни слова о территориях и границах. И вот это отсутствие хоть какого-либо упоминания означает одно: Киев понял, что с территориальными изменениями придется примириться.На фоне этого информативного замалчивания весь пафос указаний, что должен делать Запад, теряет всякий смысл. Показательно, что еще утром британский телеканал Sky News сообщал, что в кулуарах представители американской делегации заявляли, что не хотят ничего слышать про границы 2014-го или 2022-го — и Украина должна будет это принять.Еще сильнее от реальных итогов переговоров отличались условия перемирия, которые согласовали Киев и Вашингтон. Еще до встречи в офисе Зеленского открыто заявляли о том, что не готовы выполнять план, который предлагал Дональд Трамп: прекращение огня, проведение выборов и окончательное подписание мирного соглашения. Зеленский заявлял о том, что можно ограничиться "миром на небе и на море" — то есть, по сути, хотел, чтобы Россия и Украина отказались от ударов по украинской инфраструктуре.Неясно, правда, зачем Москве, возможности которой в плане нанесения массированных ударов на порядки превосходят доступные Киеву опции, принимать это предложение. Но искать в поступках Зеленского иную логику, кроме как "пока продолжается война, я остаюсь у власти" не приходится.Тем не менее массированная атака беспилотников на Москву, помимо отвлечения внимания от катастрофы ВСУ в курском приграничье, преследовала и политическую цель: показать, что Украина может убить трех мирных граждан, организовав самый массированный налет дронов за все время конфликта. Как это должно убедить Кремль в потужности и незламности Киева, остается загадкой.Что касается гарантий безопасности, то здесь украинцев тоже ждали грустные новости. Буквально в то время, когда делегации общались за закрытыми дверьми, генсек НАТО Марк Рютте поддержал формулу Трампа "сперва мир, потом гарантии безопасности". Так что даже от стремительно поскромневших аппетитов украинцев со времен встречи в Белом доме не осталось фактически ничего. Только привычное "дайте денег".Судя по итогам переговоров, Украине действительно придется сперва заключить мир, а потом уже пытаться как-то пытаться обеспечивать безопасность.В сухом остатке Ермака отправили согласиться с тем, что ему предложат Соединенные Штаты, — и с этой задачей он справился. Что взамен получила Украина? Ничего, кроме разведданных. Приостановка помощи и без того казалась временной мерой, да и, по данным американских же СМИ, все обещанное Киев уже получил — из той помощи, что выделили демократы, в подвешенном состоянии после решения Трампа оставалось лишь десять процентов от техники и боеприпасов.Так что в том, что Вашингтон сможет прогнуть Киев, особых сомнений не было.Открытым остается лишь вопрос, прогнули ли его достаточно, чтобы Кремль дал шанс этим переговорам."Мяч на стороне России", — заявил по итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио. И только России решать, что с ним делать, когда ВСУ терпят крах в Курской области и сталкиваются с серьезными проблемами по всей линии фронта.И об этом решении станет известно, судя по всему, совсем скоро. В ближайшие несколько дней Вашингтон обещал обсудить это с Москвой. Западные СМИ сообщают, что уже на этой неделе в российскую столицу приедет спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.Впрочем, достаточно легко предположить, какой ответ получит Вашингтон. Еще полтора месяца назад Владимир Путин прямо заявил, что "целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир".

https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html

https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

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нато, вооруженные силы украины, марко рубио, марк рютте, дональд трамп, украина, киев, аналитика