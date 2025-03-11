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На Западе дали совет Трампу после переговоров между США и Украиной

На Западе дали совет Трампу после переговоров между США и Украиной - РИА Новости, 11.03.2025

На Западе дали совет Трампу после переговоров между США и Украиной

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу после совместного заявления Вашингтона и Киева по... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:28:00+03:00

2025-03-11T22:28:00+03:00

2025-03-11T22:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу после совместного заявления Вашингтона и Киева по итогам переговоров в Джидде."Небольшой совет президенту США из нашей военной истории. Вы сначала договариваетесь о прекращении огня со стороной, которая прорывается вперед, а затем представляете его отступающей стороне, или же у вас есть серьезные рычаги, чтобы поступить наоборот", — написал он.Эксперт также отметил значительные успехи российских войск в Курской области, которую "ВСУ покидают в суматохе".Во вторник в Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций Украины и США. Согласно совместному заявлению, Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. Также США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили помощь ВСУ.Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004349712.html

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